Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:30
SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Ağustos Raporu'nu yayımladı. Buna göre 2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.