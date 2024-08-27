Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:30

SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri Ağustos Raporu'nu yayımladı. Buna göre 2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!

AĞUSTOS AYI SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

TCMB, Ağustos 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!

REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA