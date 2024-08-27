SON DAKİKA: TCMB duyurdu: Enflasyon beklentileri iyileşiyor!

AĞUSTOS AYI SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

TCMB, Ağustos 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı.Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.