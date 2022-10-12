Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:40

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Sözleşmeliye kadro meselesi çözülüyor. Hükümet, öğretmen, sağlık personeli, din görevlilerinin de yer aldığı 550 bin sözleşmelinin kadroya alınmasını sağlayacak çalışmayı tamamlarken, kamuda sözleşme türleri tek tipe iniyor.

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli işçilerin de iş güvencesi olacak, kamu görevlilerinin bütün hakları verilecek, kadro tahsis edilecek. Çalışma süreleri 10 aydan 12 aya çıkarılan geçici işçiler kıdem hakkı da kazanacak, Kamu İktisadi Teşebbüsü kurumlarda çalışan 90 bin taşeron da kadroya alınacak.

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLER

Sözleşmelilere kadro, işçilere yönelik düzenlemeleri içeren çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e getirilecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra binlerce çalışanın özlük hakları iyileştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Sadece sözleşmeliler değil, geçici ve mevsimlik işçilerin de yüzü gülecek. Kamuda yılda 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bin işçinin kurumlarda çalışma süresi 1 yıla çıkartılıyor.

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Böylece geçici işçiler de kıdem tazminatına hak kazanacak. Dönemsel olarak çalışan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl boşta kalmaması, çalışma sürelerinin uzatılması için de düzenleme yapılıyor.

SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Mevsimlik işçi çalıştıran kurumlar işi yeni taşerona vermeyecek, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilerle çalışmaya devam edecek.

SON DAKİKA