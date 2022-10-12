SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro, iş ve kıdem garantisi! Bir müjde de taşeron işçiler için

Yapılacak düzenleme ile sözleşmeli işçilerin de iş güvencesi olacak, kamu görevlilerinin bütün hakları verilecek, kadro tahsis edilecek. Çalışma süreleri 10 aydan 12 aya çıkarılan geçici işçiler kıdem hakkı da kazanacak, Kamu İktisadi Teşebbüsü kurumlarda çalışan 90 bin taşeron da kadroya alınacak.