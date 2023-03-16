Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart
Giriş Tarihi: 16.03.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 18:50

SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

Son dakika haber... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG milyonların beklediği müjdeyi duyurdu. TOGG ön sipariş başvuruları başladı. TOGG tarafından "T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz." açıklamasında bulunuldu. Öte yandan Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor. İşte son dakika TOGG detayları...

SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

SON DAKİKA: TOGG ÖN SİPARİŞİ BAŞLADI

Son dakika açıklaması geldi. TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi.

SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

TOGG açıklaması şu şekilde: T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

Trumore'u daha önce indirdiyseniz güncellemeyi unutmayın. Ön sipariş oluşturma zamanınızın çekiliş sıralamanıza bir etkisi olmayacaktır.

SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

TOGG RAKİPLERİNE FARK ATIYOR

Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor.

SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımı atılan yerli otomobil projesi, artık sipariş verilebilir bir ürüne dönüştü.

Togg tarafından "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.

SON DAKİKA