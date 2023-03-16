SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

Giriş Tarihi: 16.03.2023 18:50
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
18:50
Son dakika haber... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG milyonların beklediği müjdeyi duyurdu. TOGG ön sipariş başvuruları başladı. TOGG tarafından "T10X ön siparişi başladı. 27 Mart'a kadar http://togg.com.tr'ye girerek veya Trumore'u indirerek ön siparişinizi oluşturabilirsiniz." açıklamasında bulunuldu. Öte yandan Togg'un ilk modeli T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor. İşte son dakika TOGG detayları...