SON DAKİKA: TOGG ön sipariş başvuruları başladı! Son tarih 27 Mart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımı atılan yerli otomobil projesi, artık sipariş verilebilir bir ürüne dönüştü.

Togg tarafından "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.