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Haberler Galeri Son dakika: TOKİ 117 bin TL'den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları
Giriş Tarihi: 18.11.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:46

Son dakika: TOKİ 117 bin TL'den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

Son dakika TOKİ haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor. İşte Aksaray, Ankara, Burdur, Bursa, Erzincan, Bitlis, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Sivas, Yozgat illerindeki TOKİ konutları ve fiyatları...

Son dakika: TOKİ 117 bin TL’den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

Son dakika: TOKİ 117 bin TL’den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

AZ PEŞİNAT, DÜŞÜK TAKSİT

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.


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Son dakika: TOKİ 117 bin TL’den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Son dakika: TOKİ 117 bin TL’den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

BAŞVURU ŞARTLARI

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.


Son dakika: TOKİ 117 bin TL’den fiyatlarla konut satışına başladı! İşte il il konut fiyatları

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.


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