SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

Bilindiği gibi bir bankaya 'maaşımı üç yıl sizden alacağım' sözünü veren emekliler öncelikle SGK ile yapılan protokol gereği promosyon ödemesi alıyor. Maaşa göre en az 5 bin lira ile 12.500 TL arasında değişen promosyonlar bankaların rekabeti ile birlikte 24 bin liraya dayanmış durumda. Emekliler daha önce promosyon almış olsalar bile cayma haklarını kullanarak yeni promosyonları alabiliyor. Bunun için kendi bankasına ya da bir başka bankaya müracaat etmek yeterli.