Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
10:44
SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi
Son dakika haberi...Emekli promosyon kampanyaları için yarış hızlandı! 16 milyon emeklinin maaş ödemesinden pay almak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyaları haricinde ek kampanyalar başlattı. Para ödeyen de var indirim yaptıran da. Alışverişlerde indirim yüzde 50'ye dayanıyor. Üstelik alışveriş yaptıkça para ödemesi de var. Bütün yapılması gereken 3 yıllık maaş alma sözü vermek ve doğru banka promosyonu kampanyasını seçmek. Peki hangi emekli promosyonu veren bankalar hangisi? En yüksek emekli banka promosyunu veren banka hangisi? Emekli promosyon kampanyaları için şartlar nedir?