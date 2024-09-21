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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:44

SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

Son dakika haberi...Emekli promosyon kampanyaları için yarış hızlandı! 16 milyon emeklinin maaş ödemesinden pay almak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyaları haricinde ek kampanyalar başlattı. Para ödeyen de var indirim yaptıran da. Alışverişlerde indirim yüzde 50'ye dayanıyor. Üstelik alışveriş yaptıkça para ödemesi de var. Bütün yapılması gereken 3 yıllık maaş alma sözü vermek ve doğru banka promosyonu kampanyasını seçmek. Peki hangi emekli promosyonu veren bankalar hangisi? En yüksek emekli banka promosyunu veren banka hangisi? Emekli promosyon kampanyaları için şartlar nedir?

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

Son dakika haberleri...Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlarla bu yıl toplamda (kümülatif) yüzde 86.16 maaş artışı alan emeklilere ödenen aylıklar arttıkça emekli promosyon kampanyaları için bankaların rekabeti de kızışıyor. 16 milyon emeklinin yıllık milyarlarca lira tutan maaş ödemelerinden pay almak isteyen bankalar emekli promosyon kampanyaları yanında ek kampanyalarla yarışta yer alıyor. İşte emekli promosyon kampanyaları için merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

Bilindiği gibi bir bankaya 'maaşımı üç yıl sizden alacağım' sözünü veren emekliler öncelikle SGK ile yapılan protokol gereği promosyon ödemesi alıyor. Maaşa göre en az 5 bin lira ile 12.500 TL arasında değişen promosyonlar bankaların rekabeti ile birlikte 24 bin liraya dayanmış durumda. Emekliler daha önce promosyon almış olsalar bile cayma haklarını kullanarak yeni promosyonları alabiliyor. Bunun için kendi bankasına ya da bir başka bankaya müracaat etmek yeterli.

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SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

HER TÜRLÜ İMKAN VAR

Promosyon yarışını devam ettiren bankalar maaşlar zamlandıkça ödeyecekleri miktarları da artırıyor. Ancak promosyonun yanında birçok kampanyada devreye alınmış durumda. Özellikle kamu bankalarının başını çektiği indirim kampanyaları dikkat çekiyor. Kamu bankaları maaşını kendilerinden alan emeklilerin yapacağı market. Sağlık, eczane, sanat gibi harcamalarda yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlere aracılık ediyor. Ayrıca bazı kamu bankaları da alışverişler karşılığında nakit ya da puan desteği sağlıyor. Kamu bankalarının bu indirim kampanyalarına bazı özel bankalar da katılmış durumda.

SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

HİZMETLER ÜCRETSİZ

İndirim kampanyalarının dışında birçok özel banka sunduğu hizmetleri de emekliler için ücretsiz hale getirdi. Başka bankaya para transferleri (EFT), havale, fatura gönderme gibi başka müşteriler için ücrete tabi olan birçok hizmet emeklilere ücretsiz sunuluyor. Yine ATM'lerden yapılacak para çekimlerinde limit aşımları da ücretsiz yapılıyor. Bunların dışında kredi çekmek isteyen emekliler için özel faiz ya da ödeme seçenekleri ve vadeler uygulanabiliyor.

SON DAKİKA: Yarış hızlanıyor! Bankalar kesenin ağzını açtı: Emekliler Yılı için tüm imkanlar seferber edildi

SEÇERKEN DİKKAT

Emeklilerin bankaların kampanyalarını seçerken dikkatli olmaları gerekiyor. Bankalar sundukları imkanlar karşılığında ne istiyor buna bakmak gerekiyor. Çünkü bankalar bu kampanyaları sunarken bazı şartlar da öne sürüyor. Bu yüzden hazırlanan protokolü imzalamadan önce iyice okumalı, anlamadığınız yerleri bankacıya sormalısınız. Ayrıca tüm bankaların kampanyalarını inceleyip sizin için en avantajlı olanı seçmekte de fayda var.

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