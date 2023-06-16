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Haberler Galeri Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 07:30

Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

Son dakika haberler: Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da düğmeye basıldı

Hüseyin KAÇAR
Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato’dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle yeraltı zengin yatakları kullanılmayan Güneydoğu petrol keşifleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato’dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

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Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato’dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başladı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato’dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

ÇIKARILAN PETROL HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe müjdesini verdiği Gabar ve Cudi'de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ile Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol sahalarında her geçen gün çıkarılan petrolün de miktarı artırıyor. Arap petrolü kalitesindeki Gabar-Cudi'de 5 bin varil olan iki kuyudaki günlük çıkarılan petrol 15 bin varil civarına ulaştı.

Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato’dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!

Aybüke Yalçın petrol sahasında ikinci kuyuda açılırken, bu kuyudan da aynı kalitede ve rezervi yüksek petrol olduğu ifade edildi.

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