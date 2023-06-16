Giriş Tarihi: 16.06.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
07:30
Son dakika | Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Son dakika haberler: Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar-Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da düğmeye basıldı