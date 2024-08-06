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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:53

SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Buna göre e-ticarette 30 euronun altındaki eşyalar için AB'den gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi getirildi.

SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri: 4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 vergi alınacak.

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SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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