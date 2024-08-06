Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:53
SON DAKİKA: Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi: 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile bin 500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı. Buna göre e-ticarette 30 euronun altındaki eşyalar için AB'den gelirse yüzde 30, diğer ülkelerden gelirse yüzde 60 vergi getirildi.