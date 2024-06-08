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Haberler Galeri Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Yaklaşık 6 milyar TL...
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:55

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Yaklaşık 6 milyar TL...

Tarımsal destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Yaklaşık 6 milyar TL...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 milyar 93 milyon 213 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplarda! Yaklaşık 6 milyar TL...

YAKLAŞIK 6 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 milyar 93 milyon 213 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.

Açıklamada destekleme ödemelerinin 4 milyar 539 milyon 601 bin lirasının Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği, 492 milyon 697 bin 73 lirasının Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği, 47 milyon 590 bin lirasının Düve Alım Desteği, 9 milyon 35 bin 638 lirasının Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 3 milyon 680 bin 300 lirasının Hayvan Gen Kaynakları Desteği ve 608 bin 989 lirasının Mazot ve Gübre Desteği kalemlerinden oluştuğu belirtildi.

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