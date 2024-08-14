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Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:14

TCMB, Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

AA
TCMB, Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısındaki "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasının ardından likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

TCMB, Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

TCMB açıklamasına göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

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TCMB, Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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