THY PERSONEL ALIMI: 1000 kabin memuru 900 pilot alınacak! THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat duyurdu

THY UÇAKLARINDA İNTERNET ÜCRETSİZ OLACAK

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, katıldığı bir canlı yayında THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı. Bunun yanında Bolat 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını söyledi.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

THY'nin 2003 yılında 65 uçağı vardı. 2005'te Avrupa'nın 10. hava yoluydu. THY bugün Avrupa'da bir numarayız. Bir tek Ryanair ile çekişiyoruz ama onları geçmiş olacağız.

Hava yolu işletmeciliği zor. 20 senede 180'e yakın hava yolu batmış.

1 trilyon hava yollarının geliri olmuş. Yolcu başına 6 dolar kar edilmiş. 360 hava yolu yüzde 3 kar etmiş. Uçak finansmanı yaptırıyorsunuz yüzde 5-6'larla. Hava yolu işletmeciliği para kazanmak için yapılan bir şey değil.

2023 senesinde THY'nin Türkiye'ye katkısı 55 milyar dolar olmuş. 21 milyar dolar direkt gelir. Hizmet ihracatı 16.1 milyar dolar. Tedarik zinciri 17 milyar dolar.

Biz bunu 300 üzeri uçakla sağladık. 2033 yılında bizim 810 uçağımız olacak.