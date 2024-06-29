THY PERSONEL ALIMI: 1000 kabin memuru 900 pilot alınacak! THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat duyurdu

THY'YE 1 YIL İÇİNDE 900 PİLOT 1000 KABİN MEMURU ALINACAK
2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacak.
Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru da alınacak.
AJet ilk başladığında iç hat olarak başladı. AJet'in bir misyonu da Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapmak. Dünyada turizmde bir numara İstanbul. Paris ve Londra'yı geçti.
Trump ve Joe Biden tartışması sırasında Türkiye reklamı girdi. ABD'den gelen turistler iyi para bırakıyor. ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1,3 milyon oldu. 3-4 yıl içerisinde 2,5 milyonu buluruz diye tahmin ediyorum. ABD'de 14 noktaya uçuyoruz. En son Denver açıldı. Philadelphia, Memphis, Orlando yeni düşündüğümüz yerler.
Avustralya'ya gidildi. Melbourne ve Sydney'den yolcu taşıyorduk. Avustralya'da çok büyük Yunan ve Makedon nüfusu ve Kıbrıs Türkleri de var. Avustralya'ya iyi bilet satıyorduk. Şimdi Singapur'a uçup oradan da yolcu alıp Melbourne'a uçuyoruz. 2026 yılında daha büyük uçaklarımız hizmete girdiğinde Melbourne'a aktarmasız direkt uçacağız.
Anadolu Jet ile Ankara üzerinden birçok şehre uçuyorduk. Şimdi AJet kendi yönetimi var, kendi bütçe hedefi var. AJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filo kurma ve Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedefi var. Neden isim değişti? Avrupa'dan Sabiha Gökçen ve Ankara'ya turist getirmek istiyoruz. Akılda kalıcı bir isim olsun istedik.