THY PERSONEL ALIMI: 1000 kabin memuru 900 pilot alınacak! THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat duyurdu

DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU SPORCULARA 1 MİLYON MİL

THY Türk spor kulüplerine yıllardır sponsor oluyor. Bir bütçe tanımlıyoruz bunu da biletlerde kullanıyoruz. Kimseye nakit para vermiyoruz. 14 federasyonun bütçeleri var. Bu bütçeleri tanımlıyoruz. Federasyonlar biz şu tarihte şuraya gideceğiz derse biz biletleri ayarlıyoruz. Federasyon önceden haber verilirse biz biletleri business class olarak upgrade ediyoruz. Eğer son dakika haber verilirse ve uçakta yer olmazsa, para verip business class bilet almış yolcumuza "biz seni uçurmayacağız" diyemiyoruz. Voleybol federasyonu bize 10 gün önceden haber verdi. Arkadaşlarımız baktı o uçuşta sadece 3 kişilik business class yeri vardı. Uçuşun değiştirilmesi de istenirse de bunun bize maliyeti oluyor, biz bunu da karşılıyoruz ama bize önceden bildirilmesi gerekiyor.

Federasyonları ayırmıyoruz. Spor Bakanlığı'na bir bütçe tahsis edeceğiz. Artık Spor Bakanlığı karar verecek spor federasyonlarına bütçe dağıtımını Bakanlık yapacak. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olan sporculara 1 milyon mil, 2. olan sporculara 500 bin mil vereceğiz. Artık şampiyon sporcularımız önceden ister business class, ister normal biletini önceden alabilecek. Ampüte Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Her birine millerini verdik.

Bizim 88 bin çalışanımız var. Türkiye'nin mal ihracatı 255 milyar dolar ithalat 366 milyar dolar. THY 2023 yılında 16.3 milyar dolar tek başına ihracat yaptı. Harcamalar sonrası hazineye 8.1 milyar dolar kalmış. Türkiye'deki en büyük mal ihracatçısı bu rakama erişemiyor. 88 bin çalışanımızla halkımız için çalışırken böyle ufak bir sorun yaşamamış bizi üzdü. Ama tedbirimizi aldık. THY her zaman politika üstüdür. Her milletten her görüşten insan THY'de çalışıyor. Böyle şeylere çekilmemesi lazım.