TOKİ 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırmayla satacak

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Çanakkale, Çankırı, Kırklareli, Konya, Aksaray, Malatya, Adana, Nevşehir'de 1, Diyarbakır'da 7, Şanlıurfa'da 8, Mardin'de 2, İstanbul'da 17, Kocaeli'de 2, Tekirdağ'da 15, Yalova'da 2, İzmir'de 15, Aydın'da 4, Antalya'da 10, Muğla'da 21, Ankara'da 35, Afyonkarahisar'da 32, Çorum'da 13, Eskişehir'de 24, Niğde'de 6, Kayseri'de 8, Samsun'da 3, Mersin'de 2, Kahramanmaraş'ta 12, Gaziantep'te 16, Elazığ'da 11, Erzurum'da 3 ve Ağrı'da 5 olmak üzere 281 taşınmaz satışa çıkarılacak.