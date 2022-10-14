DOĞALGAZ, ELEKTRİK GİDERLERİ

İşverenlerin çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak doğalgaz, elektrik ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödenen ve bin lirayı aşmayan tutarlar gelir vergisinden istisna olacak. Aylık bir çalışanın bin lira faturalarının işverence karşılanması durumunda aylık 200 lira vergiden vazgeçilecek. 1 milyon çalışana bu tutarda bir yardım yapılmasının 6 aylık vergi maliyeti 1.2 milyar lirayı bulacak.