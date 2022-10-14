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Haberler Galeri Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 07:45

Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

Ödenmemiş çek, senet borçlarıyla, kredi kartı borcu yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifiyle Temmuz 2023'e kadar borçlarını ödeyen, yapılandıranlar kara listeden çıkıyor. Teklifle çalışanlar için getirilen vergi istisnalarının maliyeti hesaplandı. Nakit yapılan yemek ödemesinde maliyet yıllık 15.9 milyar lira, elektrik ve doğalgazda ise 6 aylık 1.2 milyar lira olarak tahmin edildi.

HAZAL ATEŞ
Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

Son dakika haberler: Torba yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde vergi istisnaların etki analizi yapıldı. İşveren tarafından çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmaması durumunda nakit olarak ödenen yemek bedeli istisna kapsamına alınıyor. Buna göre 26 gün çalışana ödenen bin 326 liralık aylık yemek parasından 265 lira gelir vergisi alınıyor.

Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

SON DAKİKA | 15 MİLYARLIK BORÇTAN VAZGEÇİLİYOR

Bir takvim yılında ödenen 15 bin 912 lira yemek parasından çalışan başına 3 bin 182 liralık gelir vergisinden vazgeçiliyor. 5 milyon çalışana yemek parası ödendiği varsayımı altında 15.9 milyar liralık vergiden vazgeçiliyor.

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Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

DOĞALGAZ, ELEKTRİK GİDERLERİ

İşverenlerin çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak doğalgaz, elektrik ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödenen ve bin lirayı aşmayan tutarlar gelir vergisinden istisna olacak. Aylık bir çalışanın bin lira faturalarının işverence karşılanması durumunda aylık 200 lira vergiden vazgeçilecek. 1 milyon çalışana bu tutarda bir yardım yapılmasının 6 aylık vergi maliyeti 1.2 milyar lirayı bulacak.

Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

ÖĞRENCİLERE 1 MİLYARLIK ÖDEME

Tıp fakültelerinde 14 bin 600, diş hekimliğinde de 4 bin 900 olmak üzere toplam 19 bin 500 öğrenciye asgari ücret ödemesi yapılacak. Ödemenin maliyeti ise 1 milyar lira olarak hesaplandı.

Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı

27 MİLYARLIK ÖĞRENCİ KREDİ BORCU SİLİNECEK

Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yöntemi değiştiriliyor. Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi

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