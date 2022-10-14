Giriş Tarihi: 14.10.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
07:45
Topyekün destek paketleri geliyor; Çalışana fatura, öğrenciye katkı ve kredi borcu affı
Ödenmemiş çek, senet borçlarıyla, kredi kartı borcu yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifiyle Temmuz 2023'e kadar borçlarını ödeyen, yapılandıranlar kara listeden çıkıyor. Teklifle çalışanlar için getirilen vergi istisnalarının maliyeti hesaplandı. Nakit yapılan yemek ödemesinde maliyet yıllık 15.9 milyar lira, elektrik ve doğalgazda ise 6 aylık 1.2 milyar lira olarak tahmin edildi.