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Haberler Galeri Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: 'EN'lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek
Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 11:12

Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: 'EN'lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yusufeli Barajı Elektrik üretmeye başladığında tek başına bir Antalya büyüklüğünde bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacakken, ülke ekonomisine ise yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan 150 yılda 7. kez taşınan ve Türkiye'nin en büyük iskan projesiyle Türkiye'nin en yeni ilçesi olacak Yusufeli'nde tamamlanan konut ve işyerleri de törenle hak sahiplerine teslim edilecek teslim edilecek.

Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: ’EN’lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugün Artvin'de olacak. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yapımı tamamlanan baraj ve yeni yerleşim alanının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete alınacağı resmi açılış töreni için nefesler tutuldu.

Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: ’EN’lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

YAPIMINA 21 ARALIK 2012'DE BAŞLANDI

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

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Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: ’EN’lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.

Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video

Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: ’EN’lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Tüm Türkiye bu noktaya kilitlendi: ’EN’lerin projesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapacak konutları teslim edecek

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

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