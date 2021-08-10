Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) elinde aktif engel tanıma sistemleri yok. Boşluğu doldurmak üzere Meteksan Savunma olarak SSB ile birlikte bir dizi proje yürütüyoruz. Bu projede artık son aşamalara geldik. Projede özellikle dünyada son zamanlarda kullanım alanı genişleyen lazer teknolojilerini kullanıyoruz."
ELEKTRİK TELLERİNE ÖNCELİK VERİLDİ
Engel tespitinde lazer teknolojilerinin önemli bir avantaj sağladığına işaret eden Cankara, çıplak gözle, radarla ya da kamerayla görülemeyecek derecede küçük fakat helikopter için engel teşkil edebilecek nesnelerin lazer teknolojisiyle algılanabildiğini bildirdi.