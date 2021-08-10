Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Havacılık endüstrisinin son yıllarda özellikle bu engelleri zamanında tespit edip pilota gösterebilen sistemler üzerinde yoğun çalışmalar yaptığını vurgulayan Cankara, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de şu anda helikopterlerimizde pasif engel tanıma sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler milli olarak geliştirildi. Bu engellerin coğrafi pozisyonları harita üzerinde işaretleniyor ve hareket halindeyken bunlar gerektiğinde pilota gösteriliyor. Bir de aktif engel takip sistemleri var. Özellikle pilotların aşina olmadıkları coğrafyalarda uçarken ya da görüşle ilgili sıkıntıları olduğu zaman helikopter kendi üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri tespit ediyor ve gerçek zamanlı olarak pilota gösterebiliyor.