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Giriş Tarihi: 10.08.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 11:10

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ile helikopterler çok daha güvenli görev yapacak. Arazideki yapay ve doğal engelleri tespit ederek helikopter kazalarının önüne geçecek Lazer Tabanlı Engel Tespit Sistemi ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek.

AA
Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Meteksan Savunma arasında 2019'da helikopterlere entegre edilecek, lazer tabanlı aktif bir Helikopter Engel Tespit Sistemi'nin (HETS) geliştirilmesi için sözleşme imzalandı.

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Geçen sürede geliştirme çalışmaları tamamlanan HETS, ilk kez 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, AA muhabirine, bu dönemde helikopterlerin özellikle alçak uçuş yaparken güvenli seyrini tehdit eden pek çok engel bulunduğunu söyledi.

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Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Bu engellerin yüksek gerilim hatları, meteorolojik koşullar ya da birtakım yapay ve doğal engeller olarak özetlenebileceğini belirten Cankara, "Ne yazık ki bu engeller yüzünden her hafta dünyada en az 2 helikopter ciddi kaza tehlikesi atlatıyor. Ülkemize baktığımızda da 1990 yılından bugüne ne yazık ki bu engeller nedeniyle 40'a yakın helikopterimizi kaybettik ve askerlerimiz şehit oldu." dedi.

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Havacılık endüstrisinin son yıllarda özellikle bu engelleri zamanında tespit edip pilota gösterebilen sistemler üzerinde yoğun çalışmalar yaptığını vurgulayan Cankara, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de şu anda helikopterlerimizde pasif engel tanıma sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler milli olarak geliştirildi. Bu engellerin coğrafi pozisyonları harita üzerinde işaretleniyor ve hareket halindeyken bunlar gerektiğinde pilota gösteriliyor. Bir de aktif engel takip sistemleri var. Özellikle pilotların aşina olmadıkları coğrafyalarda uçarken ya da görüşle ilgili sıkıntıları olduğu zaman helikopter kendi üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri tespit ediyor ve gerçek zamanlı olarak pilota gösterebiliyor.

Türk helikopterlerine yeni sistem: Lazer ile tespit edilecek

Bugün itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) elinde aktif engel tanıma sistemleri yok. Boşluğu doldurmak üzere Meteksan Savunma olarak SSB ile birlikte bir dizi proje yürütüyoruz. Bu projede artık son aşamalara geldik. Projede özellikle dünyada son zamanlarda kullanım alanı genişleyen lazer teknolojilerini kullanıyoruz."

ELEKTRİK TELLERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Engel tespitinde lazer teknolojilerinin önemli bir avantaj sağladığına işaret eden Cankara, çıplak gözle, radarla ya da kamerayla görülemeyecek derecede küçük fakat helikopter için engel teşkil edebilecek nesnelerin lazer teknolojisiyle algılanabildiğini bildirdi.

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