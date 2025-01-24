Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA'YA
Savunma sanayisinde AR-GE bütçesi geçen yıl toplamda 3 milyar dolara yaklaşırken, yerlilik oranı yüzde 80'i aştı. Ayrıca 100 milyar doları geçen proje hacmi, 2023'e göre yüzde 29'luk artış gösterdi.
İhracatta, söz konusu 7 milyar 154 milyon doların 2 yıl içinde çift hanelere ulaşması hedefleniyor.
Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlere geldi.
Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla firma ve 1100'ü aşkın aktif projesi bulunan Türkiye, geçmiş dönemlere kıyasla en fazla NATO projesine de yine geçen yıl başvurdu.
ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, seri üretime geçtiği 2024'te 16 ülkeye ihraç edilebilme başarısı gösterdi. Portekiz'e yapılan askeri gemi ihracatı da 2024'te önemli başarı olarak kayıtlara geçti.