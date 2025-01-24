Türk savunma sanayisi dünya ordularının radarında

KARADAN HAVAYA İHRACAT

Bu dönemde 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi.

Ayrıca, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca, 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ satıldı. Birçok yeni ürün de çeşitli ülkelerin radarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yıllık değerlendirme toplantısında, "Tüm yelpazede ürün üretmenin ötesinde ihraç etmiş durumdayız. Neresi olursa olsun ihtiyacı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz." demişti.