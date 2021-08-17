Giriş Tarihi: 17.08.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 15:39

Türkiye'nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez ziyaretçilerle buluştu. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek.