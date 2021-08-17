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Haberler Galeri Türkiye'nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı
Giriş Tarihi: 17.08.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 15:39

Türkiye'nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez ziyaretçilerle buluştu. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

AA
Türkiye’nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor.

Türkiye’nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

Dünyada düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez düzenleniyor.

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Türkiye’nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir uygulanıyor.

Türkiye’nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

YENİ İNDİRİMLER UYGULANDI

KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluşuyor.

Türkiye’nin dünya markası: IDEF 2021 kapılarını açtı

Fuarda çağın ve salgının gerekleri de dikkate alınarak birtakım dijital çözümler uygulanıyor. Örneğin, IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların, fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün hale geldi.

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