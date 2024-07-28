Giriş Tarihi: 28.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
16:44
Türkiye'nin stratejik konumu güçleniyor! Rize, Kalkınma Yolu'nun durağı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını bildirerek, yapımı devam eden limanın 2026 yılında işletmeye alınmasının planlandığı söyledi. Bakan Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'na gelen yüklerin, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki karayolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu'na entegre edilerek bölgenin lojistik ağında önemli bir rol oynayacağını aktararak, "İyidere Lojistik Limanı genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda 13 milyon ton kapasitesiyle Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak." diye konuştu.