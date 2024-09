BEKLENTİLER ÇOK DEĞİŞKEN

Yatırımcılar, Fed'in şu anda yüzde 5.25 ila 5.5 aralığında olan faiz bandının bu ay çeyrek baz puan düşürmesine hâlâ en yüksek ihtimali veriyor. Yarım puanlık bir indirim üzerine pozisyon alanlar da var. Bank of America'nın araştırma bölümü, Fed'in eylül toplantısından başlayarak her toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. BofA Research'ün yayımladığı rapora göre Fed'in, Mart 2025'ten itibaren de her çeyrek dönemde 25 baz puanlık faiz indirimine yöneleceği öngörülüyor.