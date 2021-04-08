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Haberler Galeri Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:15

, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

Clubhouse son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformu oldu. Diğer sosyal ağlara göre farklı bir yapıda olan Clubhouse'da kullanıcılar sesle iletişim sağlıyor. Her geçen gün değeri biraz daha yükselen Clubhouse için bomba bir iddia ortaya atıldı. Hatırlarsanız kısa süre önce Clubhouse'a rakip olarak isimli özelliğini tanıtmıştı. Yeni bir rapora göre Twitter, Clubhouse'u 4 milyar dolar karşılığında almak istiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

Clubhouse çıktığı ilk günden bu yana ilgiyi üstüne çekti. Şimdilik iOS platformunda olan sosyal ağın, yaz aylarında Android'e gelmesi bekleniyor. Clubhouse'un yükselişi , Facebook ve diğer sosyal medya devlerinin gözünden kaçmadı ve bu konuda adımlar atmaya başladılar.

Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

, Clubhouse'a rakip olarak isimli özelliği geliştirmeye başladı. Spaces şu anda beta testinde. Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaya göre Twitter sadece Clubhouse'a rakip olmak istemiyor, en büyük rakibini 4 milyar dolar karşılığında satın almak istiyor.

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Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

Bloomberg'in haberine göre ve Clubhouse satın alma görüşmeleri gerçekleşmiş. Fakat bu görüşmelerin bilinmeyen bir sebeple sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Kaynak görüşmelerin tıkanmasıyla ilgili sebebin ne olduğunu açıklamadı. Business Insider konuyla ilgili olarak Twitter'la iletişime geçmiş, ancak bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada "Spekülasyonlar hakkında herhangi bir yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulunmuş.

Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

Şimdilik konuyla ilgili başka bir detay daha bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu tarz satın alımlara dair iddialar ortaya çıkmış ve bazıları gerçekleşmişti.

Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!
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