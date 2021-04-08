Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!

Bloomberg'in haberine göre Twitter ve Clubhouse satın alma görüşmeleri gerçekleşmiş. Fakat bu görüşmelerin bilinmeyen bir sebeple sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Kaynak görüşmelerin tıkanmasıyla ilgili sebebin ne olduğunu açıklamadı. Business Insider konuyla ilgili olarak Twitter'la iletişime geçmiş, ancak bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada "Spekülasyonlar hakkında herhangi bir yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulunmuş.