HaberlerGaleriTwitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:10Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:15
Twitter, 4 milyar dolar karşılığında Clubhouse'u satın almak istiyor!
Clubhouse son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformu oldu. Diğer sosyal ağlara göre farklı bir yapıda olan Clubhouse'da kullanıcılar sesle iletişim sağlıyor. Her geçen gün değeri biraz daha yükselen Clubhouse için bomba bir iddia ortaya atıldı. Hatırlarsanız Twitter kısa süre önce Clubhouse'a rakip olarak Spaces isimli özelliğini tanıtmıştı. Yeni bir rapora göre Twitter, Clubhouse'u 4 milyar dolar karşılığında almak istiyor. İşte konuyla ilgili detaylar...