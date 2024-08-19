Ücretsiz olmaya devam edecek! GİB gerçeği duyurdu: Bir sosyal medya iddiası daha yalan çıktı

SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

GİB, mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi kimlik numarası, vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve "vergi borcu yoktur" yazısı talep etme gibi işlemler ücretli olacağına dair iddiaları yalanlayarak bu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, vergi daireleri ve ilgili elektronik uygulamalar üzerinden yapılan işlemler için ücret alınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.