Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:22
Ücretsiz olmaya devam edecek! GİB gerçeği duyurdu: Bir sosyal medya iddiası daha yalan çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bazı basın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi kimlik numarası, vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve "vergi borcu yoktur" yazısı talep etme gibi işlemlerin ücretli olacağı iddiasını yalanlayarak işlemlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini açıkladı.