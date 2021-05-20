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Haberler Galeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor
Giriş Tarihi: 20.05.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 10:02

onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

'nde Habipler-Hasdal kavşakları bölümü 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete girecek.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu proje çerçevesinde 7. Kesim Habipler-Hasdal kavşakları bölümünün trafiğe açılması Bakanlıkça onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

Otoyolun bu kesimi, 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete alınacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayladı: 22 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak.

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