'DÜNYADA TEK İHRACAT ŞAMPİYONU VAR, TÜRKİYE'

Dünyada tek ihracat şampiyonu Türkiye. Türkiye ihracat hacimleri, kırmızı renkli çizgilerde görüldüğü gibi ithalat hacimlerinin üzerine çıktı. Bu durum çok fazla katma değerli ürün üretimi olduğunu gösteriyor. Meksika'nın ihracatı da artı ancak ithalatından daha az oldu.

There's only one export champion in the world: Turkey. Only Turkey has seen its export volumes (lhs, red) rise far above import volumes (rhs, red), meaning there's a lot of domestic value added. Mexico's export are up too (lhs, purple), but less so than imports (rhs, purple). pic.twitter.com/7pCcTyVkt7