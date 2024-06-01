Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Üreticilere 15 milyar TL destek!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:00

Üreticilere 15 milyar TL destek!

Çiğ süt üreticilerine verilen destek 15 milyar TL'ye ulaştı. Üretimde Avrupa'da 3. olan Türkiye'de üreticilere destekler devam ediyor.

AA
Üreticilere 15 milyar TL destek!

Çiğ süt üretimi desteklenmeye devam ediyor. Son 5 yıl içerisinde 15 milyar TL'ye yakın destek sağlandı.

Üreticilere 15 milyar TL destek!

ÜRETİCİLERE 15 MİLYAR TL DESTEK!

İnek sütü üretiminde dünyada 9, Avrupa'da ise 3'üncü sırada yer alan Türkiye'de çiğ süt üreticisine 2019-2023 döneminde yaklaşık 15 milyar liralık destek ödemesi yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üreticilere 15 milyar TL destek!

AA muhabirinin, "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ulusal Süt Konseyi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üretildi.

Çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek, yüzde 4,3'ünü koyun, yüzde 2,5'ini keçi, yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Ülke genelinde, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 982 bin 322 tona çıktı. Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.

Üreticilere 15 milyar TL destek!

TÜRKİYE, İNEK SÜTÜ ÜRETİMİNDE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 3. SIRADA

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 427 bin 94 tona çıktı.

Türkiye, inek sütü üretiminde dünyada 9, Avrupa ülkeleri arasında ise 3. sırada yer alıyor. Ülkede süt tüketimi, kişi başına yıllık yaklaşık 40 litre olarak hesaplandı.

Üreticilere 15 milyar TL destek!

ÜRETİCİLERE DESTEK DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerin girdi maliyetlerine katkı sağlaması ve üretimin sürdürülebilirliği için desteklerini sürdürüyor.

Bakanlık, bu kapsamda, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak amacıyla üreticilere teşvikler de veriyor.

SON DAKİKA