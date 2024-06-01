Üreticilere 15 milyar TL destek!

AA muhabirinin, "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ulusal Süt Konseyi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 21 milyon 481 bin 567 ton çiğ süt üretildi.

Çiğ süt üretiminin yüzde 92,9'unu inek, yüzde 4,3'ünü koyun, yüzde 2,5'ini keçi, yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

Ülke genelinde, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 982 bin 322 tona çıktı. Söz konusu miktar, ocak-mart döneminde de 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.