TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV, akıllı yaşam çözümleri sağlayan son derece yetenekli bir akıllı cihaz olacak. TOGG'un yeni yeteneğini açıklayan TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız" ifadelerini kullandı.