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Haberler Galeri TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek
Giriş Tarihi: 16.01.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 19:00

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV, akıllı yaşam çözümleri sağlayan son derece yetenekli bir akıllı cihaz olacak. TOGG'un yeni yeteneğini açıklayan TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız" ifadelerini kullandı.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacağını açıkladı.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına son teknoloji bağlantılı hizmetler sunmayı ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmayı hedefleyen Togg, Qualcomm Technologies Inc. ile çalışacak. Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek.

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TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

TOGG'A YENİ YETENEK

Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş açıkladı: Yerli otomobil TOGG’a yeni yetenek

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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