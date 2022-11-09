Giriş Tarihi: 09.11.2022 08:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
09:20
Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kız öğrencilerle 24 saat geçiren SABAH, bu kez İstanbul-Ankara arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) konforunu deneyimledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önceki gün AHaber'in düzenlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde, 2053 yılına kadar toplamda 197 milyar dolar yatırım yapılacağını, 8 olan hızlı tren sahip il sayısının 52'ye çıkacağını açıkladı. Biz de son dönemde uçak ve otobüse göre daha ekonomik olduğu için çok yoğun ilgi gören hızlı trene binerek vatandaşın memnuniyetine tanıklık etti.