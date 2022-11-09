Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 09:20

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kız öğrencilerle 24 saat geçiren SABAH, bu kez İstanbul-Ankara arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) konforunu deneyimledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önceki gün AHaber'in düzenlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde, 2053 yılına kadar toplamda 197 milyar dolar yatırım yapılacağını, 8 olan hızlı tren sahip il sayısının 52'ye çıkacağını açıkladı. Biz de son dönemde uçak ve otobüse göre daha ekonomik olduğu için çok yoğun ilgi gören hızlı trene binerek vatandaşın memnuniyetine tanıklık etti.

Mahmut Keşan
Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

İstanbul'dan Ankara, Eskişehir ve Bilecik'e gitmek isteyenlerin son zamanlarda en çok tercih ettiği ulaşım aracı Yüksek Hızlı Tren (YHT) oluyor. Yüzde 50'ye varan indirim imkanlarıyla İstanbul-Ankara arasında 108 liraya bile bilet alınabiliyor. İstanbul'da sabah saat 06.10'da başlayan seferler akşam 20.08'e kadar devam ediyor.

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

Ankara'da ise son sefer 19.45'te hareket ediyor. Trenler her seferinde doluyor. SABAH olarak yolculuğumuz 09.15 seferiyle Kadıköy Söğütlüçeşme'den başladı.

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

Başta boş olan bazı koltuklar her istasyonda dolmaya başladı. 4,5 saat süren yolculuğun sonunda Ankara Tren Garı'nda birkaçı dışında tüm koltukları dolu gördüm. Yolcular özellikle diz mesafesine dikkat çekerek, otobüs ve uçakta bu imkanın olmadığını dile getiriyor. Koltuk mesafeleri gayet iyi tasarlanmış ve her koltuğun orta kısmında USB girişi ile priz vardı. Telefonun veya bilgisayarınızın şarjı biterse şarj imkanı var.

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ MASALI KOLTUKLAR
Özellikle çocuklu aileler daha çok masalı koltukları tercih ediyor. Eskişehir'e giden bir aile, çocukla otobüs yolculuğunun çok zor olduğunu belirterek, "YHT bizim için daha rahat. Ayrıca hem konforlu, hem daha hızlı hem de fiyatı daha uygun.

Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

Eskişehir'e kişi başı 140 TL ücret ödeyerek bilet aldık. Çocuklar yüzde 50 indirim oldu ve 70 TL verdik." dedi. İstanbul seferine binen bir vatandaş ise, "Menisküsüm var.

SON DAKİKA