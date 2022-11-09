Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...

ÇOCUKLU AİLELERİN TERCİHİ MASALI KOLTUKLAR

Özellikle çocuklu aileler daha çok masalı koltukları tercih ediyor. Eskişehir'e giden bir aile, çocukla otobüs yolculuğunun çok zor olduğunu belirterek, "YHT bizim için daha rahat. Ayrıca hem konforlu, hem daha hızlı hem de fiyatı daha uygun.