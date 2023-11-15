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Haberler Galeri VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 18:49

VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğretim burs sonuçları KYK açıklaması ardından gündemdeki yerini aldı. Lise öğrencileri için açıklanan ortaöğretim sonuçlarının ardından sıra önlisans ve lisans öğrencileri burs alıp almayacaklarını https://www.vgm.gov.tr/ adresinden kontrol edecek. Burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler VGM'de! Peki, 2023-2024 VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler VGM'nin burs öğrenme ekranına odaklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı eğitim desteği GSB sonuçlarının açıklanması ardından belli oluyor. VGM burs sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki; 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son durum!

VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

VGM ortaöğretim burs sonuçları açıkladı. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler "https://burs.vgm.gov.tr/" sayfasından burs başvuru sonuçlarını sorgulayabiliyor.

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VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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