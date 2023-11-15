VGM yükseköğretim burs sonuçları öğrenme tarihi! 2023-2024 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğretim burs sonuçları KYK açıklaması ardından gündemdeki yerini aldı. Lise öğrencileri için açıklanan ortaöğretim sonuçlarının ardından sıra önlisans ve lisans öğrencileri burs alıp almayacaklarını https://www.vgm.gov.tr/ adresinden kontrol edecek. Burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler VGM'de! Peki, 2023-2024 VGM yükseköğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.