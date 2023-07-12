Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye'nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan'da
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 12:24

Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye'nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan'da

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın geçmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi. Seçimin ardından 1 aylık dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar doları aşkın hisse aldı. Bu tutar Kasım 2021'den beri en güçlü para girişi oldu. Türkiye'nin CDS risk primi 2 ayın dibine gerilerken, borsa tarafında yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi yeni dönemde TL bazlı enstrümanların cazibesini artıracak adımlar atacak. Öte yandan körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni iş birliği-yatırım anlaşmaları ile yabancı finansman kaynakları çeşitlenecek.

Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Türkiye'de seçim sürecinin sona ermesi belirsizlikleri ortadan kaldırırken, vatandaşlar tercihini Başkan Erdoğan'dan yana kullanarak "istikrar" dedi. Seçim sürecinin geride kalmasıyla birlikte açıklanan yeni kabine sonrası ekonomide yol haritaları da çizildi.

Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Göreve gelmelerinin ardından yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar piyasalarda olumlu karşılandı. Yeni yönetim mali disiplin çerçevesinde kurala dayalı ve öngürülebilir para ve maliye politikalarıyla TL bazlı enstrümanların cazibesini artıracak adımlar atacak.

Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Uygulanan politikaların beraberinde uluslararası görüşmeler ve ziyaretler de devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni iş birliği-yatırım anlaşmaları ile yabancı finansman kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki gün önce Katar'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile mevkidaşları ile görüşmek ve yatırımcı gruplarıyla toplantı yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

CDS DÜŞTÜ BORSA REKOR KIRDI

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, özellikle dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından daha da düştü. Böylece Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 466 baz puana düşerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

SON DAKİKA