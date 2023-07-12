Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın geçmesi sonrası özellikle uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım konusunda net mesajlar verildi. Seçimin ardından 1 aylık dönemde yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar doları aşkın hisse aldı. Bu tutar Kasım 2021'den beri en güçlü para girişi oldu. Türkiye'nin CDS risk primi 2 ayın dibine gerilerken, borsa tarafında yeni rekorlar kırılmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi yeni dönemde TL bazlı enstrümanların cazibesini artıracak adımlar atacak. Öte yandan körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni iş birliği-yatırım anlaşmaları ile yabancı finansman kaynakları çeşitlenecek.