Yabancı yatırımcı akın edecek! Türkiye’nin risk primi dip yaptı: Borsa rekor kırdı! Gözler Bakan Şimşek ve Erkan’da

Uygulanan politikaların beraberinde uluslararası görüşmeler ve ziyaretler de devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni iş birliği-yatırım anlaşmaları ile yabancı finansman kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki gün önce Katar'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile mevkidaşları ile görüşmek ve yatırımcı gruplarıyla toplantı yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.