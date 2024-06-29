Giriş Tarihi: 29.06.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
09:07
Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yankıları sürüyor. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." dedi.