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Giriş Tarihi: 29.06.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:07

Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasının yankıları sürüyor. Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." dedi.

Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin paylaştığı notta, Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi.

Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...

'KAYDETİLEN ÖNEMLİ İLERLEMENİN GÖSTERGESİ'

Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

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Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...

"YABANCI YATIRIMLAR GÜÇLENECEK"

Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımlar artacak! Uluslararası kuruluştan Flaş Türkiye yorumu...

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ

Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı.

Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

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