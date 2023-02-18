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Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 07:36

Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı.11 ilde çiftçilerin mazot ve gübre desteği nakit ödenecek. Büyükbaş hayvanlar için 500, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek. Bankaların yardımlarına özsermayenin binde 4'ü sınırı da kaldırıldı

HAZAL ATEŞ
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı. Acil destek yardımı, kira, taşınma, sosyal güvenlik destekleri başta olmak üzere 31 Temmuz'a kadar kamu kurumlarınca yapılacak ödemelerde "borcu yoktur" yazısı aranmayacak.

Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

BANKA YARDIMLARINA MUAFİYET
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi. Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların AFAD'a olağanüstü hal süresince yapacağı bağış ve yardımlar mevcut sınırlamalara dahil edilmeyecek. Mevcut uygulamada bankaların bir mali yılda yapabileceği bağış miktarı banka özkaynaklarının binde 4'ünü aşamıyor. Kararnameyle bu sınır kaldırılmış oldu.

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Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

"BORCU YOKTUR" İSTENMEYECEK
Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Bu belge mevcut uygulamada resmi işlemler için vergi mükellefi olan vatandaşlardan talep ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre sosyal güvenlik destekleri, kira, taşınma desteği gibi ödemelerde "borcu yoktur" belgesi aranmayacak.

Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

HAYVAN BAŞINA 500 LİRA
Deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, 6 Şubat-31 Aralık döneminde bir defaya mahsus yem desteği verilecek. Büyükbaş için hayvan başına (sığır, manda) 500 lira, küçükbaş için hayvan başına (koyun, keçi) 50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Bu destek Hayvancılık Bilgi Sistemi içinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, sisteme kayıtlı hayvan sayılarını aşmamak ve üst sınırı Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmek üzere yem desteği verilecek. Karar 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler

NAKİT MAZOT GÜBRE DESTEĞİ
Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Mevcut düzenlemeye göre, mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanıyor ve çiftçilere nakdi ödeme yapılmıyor. Tebliğe eklenen hükümle depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

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