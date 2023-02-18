Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler... | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından devlet yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararname ve tebliğlerle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni önlemler devreye alındı.11 ilde çiftçilerin mazot ve gübre desteği nakit ödenecek. Büyükbaş hayvanlar için 500, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek. Bankaların yardımlarına özsermayenin binde 4'ü sınırı da kaldırıldı.