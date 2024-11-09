Yaz saati uygulaması ile 20 milyar lira tasarruf sağlandı! Bakan Bayraktar yanıtladı: Veriler her şeyi açıklıyor...

YAKLAŞIK 1 MİLYAR VERİ İLE ARAŞTIRMA

Bakan Bayraktar, meteoroloji mühendisliği, elektrik mühendisliği, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenler ile uzmanlardan oluşan ekip tarafından hazırlanan raporun yönetici özeti bölümünde yer alan bilgileri de yanıtında paylaştı.

Buna göre, yaz saati uygulaması (YSU) ve kış saati uygulamasının (KSU) detaylı analizi için Türkiye'nin son 6 yılına ait elektrik tüketimi, sıcaklık, bağıl nem ve bulutluluk verileri saatlik zaman ölçeğinde ele alındı.

Yaklaşık 100 milyon satırdan oluşan ve her bir satırında 5 verinin olduğu yani toplamda 500 milyon saatlik elektrik tüketim verisi, bunun yarısı kadar meteorolojik değişkenlerin saatlik verisi ve işleme katılanlar da düşünüldüğünde 1 milyar veri ile metin içerisinde detayları alt başlıklar halinde verilen "Ana Bileşenler Çözümlemesi, Doğrusal Çoklu Regresyon, Saat Değişim İndeksi ve Puant Değerler Analizi" yöntemlerinin analizleri gerçekleştirilip yorumları yapıldı.

İşlenen, yöntem ve analizlerin sonuç verileri de düşünüldüğünde toplamda yaklaşık 1 milyar veri ile araştırma sonlandırıldı.