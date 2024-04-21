Yeni elçiden Türk savunma sanayiine övgü

"KARŞILIKLI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Türkiye'nin Kore Savaşı'na geniş çaplı bir kuvvet göndererek ülkesine yardım ettiğini ve birlikte savaşmış kardeş ülke olduğunu hatırlatan Jeong, Korelilerin Türkiye'yi sadece Kore Savaşı'na gönderilen askerlerinden dolayı değil, aynı zamanda Türk halkının Doğu Asya'da yer edinmiş olduğu dönemden, Güney Kore'nin Goguryeo dönemine kadar uzanan bir tarih boyunca süregelen iki ülkenin tarihinden dolayı kardeş ülke olarak adlandırdıklarını söyledi.

Jeong, iki ülkenin süregelen ikili ilişkileri sayesinde, her iki ülke vatandaşlarının duygusal, kültürel ve dil anlamında benzerlikler taşıdığına işaret ederek, Türk askerlerinin Kore Savaşı'na katılması, 2002 Dünya Kupası'nda birbirini karşılıklı desteklemesi, iki ülke arasındaki bağı bir kez daha teyit ederek, halen devam eden aktif kültürel ve insani etkileşimlere yol açtığını belirtti.

"Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları bulsa da her iki tarafın uzmanları, bunun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin potansiyeline kıyasla hala yetersiz olduğunu düşünmektedir." değerlendirmesinde bulunan Jeong, Güney Kore Büyükelçisi olarak görev süresi boyunca, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmayı ve iki ülkenin de gençlerinin ilgili sektörlerde daha fazla çalışmasıyla karşılıklı ekonomik işbirliği için çaba göstereceğini belirtti.