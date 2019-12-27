Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobilinin bugün yapılan lansmanla birlikte görücüye çıkmasının ardından büyük beğeni toplaması vatandaşların yerli ve milli otomobile ilişkin merakını da arttırdı. TOGG'un üretiminde büyük pay sahibi olduğu otomobilin SUV ve SEDAN olmak üzere iki modeli tanıtıldı. Tasarımından oldukça etkilenen vatandaşlar otomobillerin iç tasarımlarını merak ederek arama motorlarında Yerli otomobil SUV ile SEDAN iç tasarımı nasıl, ne zaman seri üretime geçecek ve ön sipariş nasıl verilir? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Yerli otomobil SUV ile SEDAN iç tasarımı nasıl, ne zaman seri üretime geçecek ve ön sipariş nasıl verilir? İşte SUV ve SEDAN modellerinin iç tasarımına ilişkin kareler…