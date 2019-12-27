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SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobilinin bugün yapılan lansmanla birlikte görücüye çıkmasının ardından büyük beğeni toplaması vatandaşların yerli ve milli otomobile ilişkin merakını da arttırdı. TOGG'un üretiminde büyük pay sahibi olduğu otomobilin SUV ve SEDAN olmak üzere iki modeli tanıtıldı. Tasarımından oldukça etkilenen vatandaşlar otomobillerin iç tasarımlarını merak ederek arama motorlarında SUV ile SEDAN iç tasarımı nasıl, ne zaman seri üretime geçecek ve ön sipariş nasıl verilir? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Yerli otomobil SUV ile SEDAN iç tasarımı nasıl, ne zaman seri üretime geçecek ve ön sipariş nasıl verilir? İşte SUV ve SEDAN modellerinin iç tasarımına ilişkin kareler…

Giriş Tarihi: 27.12.2019 20:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 20:53
Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin dış tasarımı yurtta ve dünyadan takip edenlerin büyük beğenisini toplarken öte yandan SUV ve Sedan modellerinin iç tasarımları da merak konusu oldu. Öte yandan SUV ile SEDAN iç tasarımı nasıl, ne zaman seri üretime geçecek ve ön sipariş nasıl verilir? Sorusu da yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için yerli otomobilin iç görüntülerine ilişkin detaylı fotoları derledik. İşte o kareler…

Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?

İşte Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin iç tasarım detayları...

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Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?
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Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?
Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?
Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?
Yerli otomobil SUV ve SEDAN iç tasarımı nasıl? Yerli otomobil satış ön sipariş nasıl verilir?

YERLİ OTOMOBİL ÖN SİPARİŞİ...

Başka ürünlerdeki ön sipariş sisteminin bu araba içinde olmasını isteyen Recep Tayyip Erdoğan, ilk siparişi de kendisinin vereceğini belirtti. 2022 de satışa sunulacak araba için ön sipariş yapılması bekleniyor...

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