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Haberler Galeri Yerli otomobil TOGG'da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:44

Yerli otomobil TOGG'da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sedan modeli Las Vegas'ta dünyaya tanıtıldı. CES 2022'de görücüye çıkan TOGG sahip olduğu teknoloji ile dikkatleri üzerine çekti, parmak ısırttı. İşte TOGG'un öne çıkan bazı özellikleri:

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Yerli otomobil TOGG’da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

Yerli otomobil TOGG’da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

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Yerli otomobil TOGG’da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

Yerli otomobil TOGG’da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

Yerli otomobil TOGG’da parmak ısırtan özellik: Sürücüye gerek kalmadan kendi yapacak!

Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

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