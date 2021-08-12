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Haberler Galeri 'Yörük'e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak
Giriş Tarihi: 12.08.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 11:19

'Yörük'e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergileyecek. Yörük pikap çetin hava ve arazi koşullarında, emniyetli malzeme ve mühimmat taşımanın yanı sıra silah taşıyıcı olarak başarıyla görev yapabiliyor.

AA
’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

İhracat başarılarıyla dikkati çeken Nurol Makina, 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek fuara, zırhlı muharebe araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 ile katılacak.

’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

İLK KEZ TANITILACAK

Ejder Yalçın muharip araç ve ambulans konfigürasyonlarıyla sergilenecek. Kalifikasyonu tamamlanan ve geçmiş fuarlarda sergilenen prototipten farklılıklar içeren Yörük 4x4 de IDEF'te boy gösterecek. IDEF 2021'de ayrıca Yörük 4x4'ün pikap versiyonu ilk kez tanıtılacak.

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’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

Yörük 4x4 Zırhlı Pikap, Nurol Makina'nın yine özgün tasarımı ve üretimiyle modüler yapıya sahip, aynı platform üzerinde farklı koruma seviyeleri sunan ve farklı görev konseptlerine hizmet eden bir araç olarak geliştirildi.

’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, AA muhabirine, çok amaçlı bir zırhlı araç olarak Yörük pikabın çetin hava ve arazi koşullarında, emniyetli malzeme ve mühimmat taşımanın yanı sıra silah taşıyıcı olarak başarıyla görev yapabileceğini söyledi.

’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

Yörük 4x4 Zırhlı Pikap Aracı'nın bu özellikleriyle asimetrik tehdit ve çatışma ortamlarında, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve NATO görevleri dahil birçok alanda lojistik faaliyetlerde kullanılabileceğini ifade eden Aykol, "Yörük pikap, off-road arazi koşullarında çevik bir şekilde hareket edebilen yüksek süratli, birden çok maksadı yerine getirebilecek karma bir araç olarak kullanıcılarına eşsiz avantajlar sunmakta ve harekat alanındaki mevcut bir kritik boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu araç geliştirilirken yurt içi ve dışındaki farklı kullanıcıların isterleri sentezlenmiştir." dedi.

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