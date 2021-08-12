’Yörük’e yeni versiyon: Kritik görevlerde kullanılacak

Yörük 4x4 Zırhlı Pikap Aracı'nın bu özellikleriyle asimetrik tehdit ve çatışma ortamlarında, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma ve NATO görevleri dahil birçok alanda lojistik faaliyetlerde kullanılabileceğini ifade eden Aykol, "Yörük pikap, off-road arazi koşullarında çevik bir şekilde hareket edebilen yüksek süratli, birden çok maksadı yerine getirebilecek karma bir araç olarak kullanıcılarına eşsiz avantajlar sunmakta ve harekat alanındaki mevcut bir kritik boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu araç geliştirilirken yurt içi ve dışındaki farklı kullanıcıların isterleri sentezlenmiştir." dedi.