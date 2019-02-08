Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.