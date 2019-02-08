Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ek zam geliyor
Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ek zam geliyor
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaş Ocak ayında yeni zamlı emekli maaşlarına kavuştu. Hükümetin tek tek hesaplarına geçirdiği zamlı maaşlardan sonra, 150 bin emekliye de Şubat ayında ek bir müjde daha geliyor. Buna göre, 1000 TL'nin altında emekli maaşı olmayacak. Emekli maaşlarında 340 TL'lik yükselmeler olacak. İşte emeklilere Şubat ayında yapılacak olan ek zam ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 10:08