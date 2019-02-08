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  • Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjdesi! Emekli maaşlarına ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjdesi! maaşlarına ek zam geliyor

Milyonlarca 'lu vatandaş Ocak ayında yeni zamlı maaşlarına kavuştu. Hükümetin tek tek hesaplarına geçirdiği zamlı maaşlardan sonra, 150 bin emekliye de Şubat ayında ek bir müjde daha geliyor. Buna göre, 1000 TL'nin altında emekli maaşı olmayacak. Emekli maaşlarında 340 TL'lik yükselmeler olacak. İşte emeklilere Şubat ayında yapılacak olan ek zam ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 10:08
Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emeklinin Şubat ayında maaşlarında artış yaşanacak. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren emekli vatandaşlar için Şubat ayı zammını derledik. Şubat ayı emekli zammı kimleri kapsıyor? Kaç kişi faydalanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Emekliler Ocak zamlarını alırken, yapılan yasal düzenleme ile düşük maaşlı emeklilerin gelirinde ekstra artışın yolu açıldı.

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Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak ResmiGazete'de yayımlanan düzenleme, bu ay emeklilerin maaşına yansıyacak.

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yani ek ödeme dahil bin liranın altında maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak.

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Gelirlerde 340 liraya varan artış gerçekleşecek.

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Yüz binlerce emekliye Şubat ayı müjesi! Emekliye ek zam geliyor

Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak.

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