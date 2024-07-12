Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:04
Zengine vergi! 'Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat'
Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40'ını alıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili yazısında maliye politikalarının önemine dikkat çekerek, "Kamu, vergiler ve kamu harcamaları ile gelirin yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Zengin kesimden, orta ve düşük gelirli kesime doğru transfer gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltır. Maliye'nin önündeki vergi paketi bu açıdan bir fırsattır." dedi.