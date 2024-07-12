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Haberler Galeri Zengine vergi! 'Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat'
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:04

Zengine vergi! 'Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat'

Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40'ını alıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili yazısında maliye politikalarının önemine dikkat çekerek, "Kamu, vergiler ve kamu harcamaları ile gelirin yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Zengin kesimden, orta ve düşük gelirli kesime doğru transfer gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltır. Maliye'nin önündeki vergi paketi bu açıdan bir fırsattır." dedi.

Dilek GÜNGÖR
Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü "Zengine vergi gelir eşitsizliğini azaltır" yazısında hazırlanan vergi paketinin gelir dağılımı adaletsizliğine etkisine dikkat çekti.

Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

ZENGİNE VERGİ GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ AZALTIR

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik şoklardan belli bir kesim faydalanarak gelir dağılımını bozdu. Bu durum ülkedeki en zengin yüzde 1'lik kesimin servetin yüzde 40'ını almasına sebep oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde Maliye'nin hazırladığı vergi paketinin söz konusu eşitsizliği azaltabileceğini kaleme alarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

İşte Güngör'ün o yazısı:

Dün İsviçre bankası UBS'in raporu dikkati çekti. 2024 Küresel Servet Raporu'na göre Türkiye, kişisel servet artışında ilk sırada. TL cinsinden büyüme yüzde 157.78. Dolar cinsinden yüzde 63.2. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'deki dolar cinsinden milyoner sayısının yüzde 43 oranında artması bekleniyor. 2028'e kadar 90 bine yaklaşacak. Düşünsenize, Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40'ını alıyor. Gelir dağılımı eşitsizliğinde ciddi bozulma var.

Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

Kabul ediyorum, zor zamanlardan geçildi, geçiliyor. Pandemi bitti, yanı başımızda savaş oldu, ardından küresel enflasyon tırmandı. O bitmeden Asrın Felaketi'ni yaşadık. Sonrasında para politikasında yeni bir aşamaya geçtik. Bu süreçte hep birileri kazanmaya devam etti.

Zaten öyledir…

Kriz dönemleri finansal avantajı olanlar için fırsattır. Özellikle yüksek enflasyon dar gelirli, emekli, asgari ücretlinin cebindeki parayı günden güne eritirken, parası olanlar yüksek faizden kazanır. Dövizden de borsadan da paralarını katlar… Hatta düşen ev ve araba fiyatını ilerisi için fırsata çevirir.

Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

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Şu anda da böyle bir durum yaşanıyor.

Amma…

Kamu otoritesi çeşitli politikalarla gelirin dağılımında adaleti sağlayabilir.

Mesela ne yapabilir?

Genellikle devletlerin bu sorunu çözmek için uyguladığı politikaların başında maliye politikaları gelir. Kamu, vergiler ve kamu harcamaları ile gelirin yeniden dağıtılmasını sağlayabilir. Zengin kesimden, orta ve düşük gelirli kesime doğru transfer gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltır.

Maliye'nin önündeki vergi paketi bu açıdan bir fırsattır.

Ne için mi?

Zenginin de fakirin de, işçinin de patronun da aynı oranda ödediği dolaylı vergiler yerine dolaysız vergilerin gündeme gelmesi için… Ücretini alır almaz gelir vergisini ödeyen işçiler yerine patrondan vergi almak için… Kriz ortamında enflasyonu tetikleyen yüksek karların vergisini toplamak için…

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