Zengine vergi! ’Maliyenin önündeki vergi paketi bir fırsat’

Kabul ediyorum, zor zamanlardan geçildi, geçiliyor. Pandemi bitti, yanı başımızda savaş oldu, ardından küresel enflasyon tırmandı. O bitmeden Asrın Felaketi'ni yaşadık. Sonrasında para politikasında yeni bir aşamaya geçtik. Bu süreçte hep birileri kazanmaya devam etti.

Zaten öyledir…

Kriz dönemleri finansal avantajı olanlar için fırsattır. Özellikle yüksek enflasyon dar gelirli, emekli, asgari ücretlinin cebindeki parayı günden güne eritirken, parası olanlar yüksek faizden kazanır. Dövizden de borsadan da paralarını katlar… Hatta düşen ev ve araba fiyatını ilerisi için fırsata çevirir.