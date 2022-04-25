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Haberler Galeri Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:11

Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor

Rekabet Kurumu, zincir marketler ile ilgili raporlardan birini tamamladı. Raporda; marketlerin tarım ürünlerindeki alıcı güçlerine vurgu yapıldı ve kurumdan bu gücün sınırlandırılması önerisi geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hem söz konusu rapor hem de zincir marketlerin fiyat ve piyasa oyunu ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin piyasadaki fiyatları nasıl etkilediği ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. TESK Genel Başkanı Palandöken, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bu konuda çalışma başlatıldığını söyleyerek, "Denetimler daha da arttı. Yasal bir dayanak lazım. Bunlar mantar gibi her yere nüfuz etti. " dedi.

Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

TESK Genel Başkanı Palandöken A HABER canlı yayınından şu ifadeleri kullandı:

FİYATLAR AYNI ANDA TÜM MARKETLERDE DEĞİŞİYOR

*10 bin tane market var, 10 bin tane markette de aynı anda fiyat değiştirme şansı var. İstanbul'da bastığı an Hakkari'ye kadar fiyat aynı anda o oluyor. Biz ne diyoruz? 10 bin markette fiyat birlikteliği yerine, piyasada aktör olsa. 10 bin yerde farklı farklı fiyatlar olur.

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Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

*Biliyorsunuz, gruplar halinde anlaşma yapıyorlar. Semtinizde pazar varsa bilirsiniz, fiyatlar yüzde 100 düşürülüyor. Oradaki pazar esnafı mağdur oluyor.

Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video

Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

*Artık manav da kalmadı. 1 tane limon ile işinizi göreceğiz yerde 1 file limon almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yasal düzenleme olmadığı sürece ne kadar etkin mücadelede edilse de, her dükkana bir denetim memuru konulması mümkün değil.

Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

*Artık insanlar 10-12 liraya patates alıyorsa, burada birşey var. Geçen yılın patatesi bu yıl zamlı fiyattan satılıyor. Biz marketlere de karşı değiliz, ancak bir insanın 10 bin tane marketinin olup fiyatları istikrarsız bir şekilde bozması ve bu fiyatların vatandaşın mağdur olacağı bir sisteme dönüştürülmesinin önüne geçilmeli.

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