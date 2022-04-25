Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
11:11
Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor
Rekabet Kurumu, zincir marketler ile ilgili raporlardan birini tamamladı. Raporda; marketlerin tarım ürünlerindeki alıcı güçlerine vurgu yapıldı ve kurumdan bu gücün sınırlandırılması önerisi geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hem söz konusu rapor hem de zincir marketlerin fiyat ve piyasa oyunu ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.