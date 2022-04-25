Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul’dan bastığı an Hakkari’de de aynı oluyor

TESK Genel Başkanı Palandöken A HABER canlı yayınından şu ifadeleri kullandı:

FİYATLAR AYNI ANDA TÜM MARKETLERDE DEĞİŞİYOR

*10 bin tane market var, 10 bin tane markette de aynı anda fiyat değiştirme şansı var. İstanbul'da bastığı an Hakkari'ye kadar fiyat aynı anda o oluyor. Biz ne diyoruz? 10 bin markette fiyat birlikteliği yerine, piyasada aktör olsa. 10 bin yerde farklı farklı fiyatlar olur.