Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, herkesi şaşırtacak ve kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bu arada Rus devi Zenit'ten ise Attila Szalai için rekor bir teklif geldi.