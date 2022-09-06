Giriş Tarihi: 06.09.2022 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
15:23
Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai'ye rekor teklif geldi...
Son dakika... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, herkesi şaşırtacak ve kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bu arada Rus devi Zenit'ten ise Attila Szalai için rekor bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...