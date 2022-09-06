Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai'ye rekor teklif geldi...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 15:23

Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai'ye rekor teklif geldi...

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, herkesi şaşırtacak ve kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bu arada Rus devi Zenit'ten ise Attila Szalai için rekor bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, herkesi şaşırtacak ve kulüp tarihine geçecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bu arada Rus devi Zenit'ten ise Attila Szalai için rekor bir teklif geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan yeni transferleri Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Sarı lacivertliler bu skorla beraber ligdeki puanını 10'a yükselterek 3. sıraya yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Fenerbahçe'de transferin gözdesi Attila Szalai'nin takımda kalmasına karar verilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haber: F.Bahçe’den herkesi şaşırtacak transfer! Attila Szalai’ye rekor teklif geldi...

Sarı-Lacivertliler, Zenit'in 17 milyon euro ve bonuslarla 20 milyon euroya dayanan teklifini geri çevirirken Rus ekibinden flaş bir karar çıktı.

SON DAKİKA