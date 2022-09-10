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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.09.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 10:50

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Transfer döneminin son gününde Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jorge Jesus'un 3 yıldız ismin transferini veto ettiği ortaya çıktı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi ise Ocak ayındaki flaş bir ismi takıma getirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Transfer döneminin son gününde Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jorge Jesus'un 3 yıldız ismin transferini veto ettiği ortaya çıktı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi ise Ocak ayındaki flaş bir ismi takıma getirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine saatler kala Adana Demir'in savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu Beşiktaş'a gitmişti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Sarı-Lacivertliler, transfer dönemi yeni bitmesine rağmen ocak ayı için şimdiden çalışmalarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Yönetim, bu transfer döneminde gündeme gelmesine rağmen imza attıramadığı 2 genç oyuncuya yoğunlaşacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus 3 transferi veto etti! Ocak ayı bombası ortaya çıktı

Bu isimlerden biri Nottingham Forest'ın 21 yaşındaki Fransız stoperi Loic Mbe Soh...

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