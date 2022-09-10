Transfer döneminin son gününde Tayyip Talha Sanuç'u Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jorge Jesus'un 3 yıldız ismin transferini veto ettiği ortaya çıktı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi ise Ocak ayındaki flaş bir ismi takıma getirmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...