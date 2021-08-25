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Haberler Galeri En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio'nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi
Giriş Tarihi: 25.08.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 13:20

En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio'nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

1974 senesinde doğan İtalyan kökenli oyuncu Leonardo DiCaprio, birçok kült filmde yer almıştır. Oyunculuk kariyeri, reklam çekimleri ile başlayan ünlü aktör, ilk Oscar ödülünü 2019 senesinde almıştır. İzleyenlerin oyunculuğuna hayran kaldığı Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en iyi filmleri sizler için derledik.

En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

Hollywood'un en sevilen aktörlerinden olan Leonardo DiCaprio, oyunculuğun yanında yapımcılık da yapmaktadır. Birçok kez en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan DiCaprio'nun aynı zamanda bir sürü farklı ödülü de bulunmaktadır. Başrolünü oynadığı Titanik filmi ile dünyaca ünlü aktörler arasında yer alan oyuncu, farklı kategorilerdeki birçok filmde oynamıştır.

En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

TİTANİK

Leonardo Di Caprio'nun en sevilen filmleri sıralamasında kuşkusuz ilk sırayı titanik almaktadır. dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından tekrar tekrar izlenen filmlerden biri olan Titanik, 2012 senesinde çekilmiştir. filmin senaristliğini de yönetmenliğini de james cameron üstlenmiştir.

KONUSU

Leonardo Di Caprio'nun oynadığı filmler arasında en çok sevilenlerden biri olan titanik'in konusu, dünyanın en büyük deniz felaketlerinden biri olan "titanik faciası" üzerine kurulmuştur. titanic isimli dev transatlantik, insanların teknolojinin bütün ganimetlerinden faydalandığı ve doğaya gövde gösterisi yapmak için yaptığı bir gemidir. bu geminin yolcuları son derece elit ve zengin insanlardır. gemide, jack isimli genç bir ressam ve nişanlısı ile yolculuk yapan rose isimli genç bir kadın da yer almaktadır. iki genç yanışacak ve sınıf farkına bakmadan yakınlaşacaklardır.

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En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

BAŞLANGIÇ - INCEPTION

Leonardo Di Caprio Filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden bir diğeri de Başlangıç'tır. (Inception) Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği Başlangıç'ın başrollerini Leonardo DiCaprio, Elliot Page ve Marion Cotillard paylaşmaktadır.

KONUSU

Dom Cobb, oldukça başarılı bir hırsızdır. Profesyonel olduğu konu ise insanların zihinlerine girerek en derindeki anılarını ve değerli sırlarını çalmaktır. Hayatının mesleği, yaşamını alt üst etmişken Cobb'un karşısına oldukça büyük bir fırsat çıkar. Son bir iş yaparak bütün hayatını geri alacaktır. Bunun için imkansız olan başlangıçı tamamlayabilmesi gerekmektedir.

En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

ZEHİRLİ SARMAŞIK - POISON IVY

Leonardo Di Caprio'nun İlk Filmi olan Zehirli Sarmaşık (Poison Ivy) 1992 senesinde çekilmiş dram, gerilim türünde bir filmdir. Katt Shea'nın yönettiği filmin başrollerini Drew Barrymore, Sara Gilbert ve Tom Skerritt paylaşmaktadır.

KONUSU

Sylvie Cooper, kolejde okuyan varlıklı bir ailenin kızıdır. Ivy ile tanışan Sylvie'nin bütün huyları değişir ve bambaşka bir kadına dönüşür. Ivy kısa süre içerisinde Sylvie'nin ailesine dahil olur ve onların evinde yaşamaya başlar. Bu süreçte istediği her şeyi elde edebilmek için her şeyi yapabilecek olan Ivy, Sylvie'nin babasını baştan çıkartmanın yollarını arar.

En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

ZİNCİRSİZ - DJANGO

Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği Zincirsiz, Leonardo Di Caprio Kovboy Filmleri arasındadır. DiCaprio'nun Jamie Foxx ve Christoph Waltz ile başrolü paylaştığı film, 2013 senesinde vizyona girmiştir. IMDb'den 8,4 puan almış olan filmin orjinal adı ise Django Unchaied'tir.

KONUSU

Leonardo Di Caprio Savaş Filmleri kategorisinde yer alan Zincirsiz, bir köle olan Django'nun Alman kökenli ödül avcısı Dr. Schultz ile karşılaşması ile başlar. Django, eski sahibini ölü ya da diri ele geçirmeyi isteyen Schultz ile bir anlaşmaya varır. Görevi tamamladıktan sonra ayrılmaz ikili haline gelen Django ve Schultz'un yolculuğu daha büyük görevlerle devam edecektir.

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