En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

ZEHİRLİ SARMAŞIK - POISON IVY
Leonardo Di Caprio'nun İlk Filmi olan Zehirli Sarmaşık (Poison Ivy) 1992 senesinde çekilmiş dram, gerilim türünde bir filmdir. Katt Shea'nın yönettiği filmin başrollerini Drew Barrymore, Sara Gilbert ve Tom Skerritt paylaşmaktadır.
KONUSU
Sylvie Cooper, kolejde okuyan varlıklı bir ailenin kızıdır. Ivy ile tanışan Sylvie'nin bütün huyları değişir ve bambaşka bir kadına dönüşür. Ivy kısa süre içerisinde Sylvie'nin ailesine dahil olur ve onların evinde yaşamaya başlar. Bu süreçte istediği her şeyi elde edebilmek için her şeyi yapabilecek olan Ivy, Sylvie'nin babasını baştan çıkartmanın yollarını arar.