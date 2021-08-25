En İyi Leonardo Di Caprio Filmleri 2021 - Leonardo Di Caprio’nun Oynadığı En İyi Efsane Filmler Listesi

TİTANİK

Leonardo Di Caprio'nun en sevilen filmleri sıralamasında kuşkusuz ilk sırayı titanik almaktadır. dünyanın her yerinde milyonlarca kişi tarafından tekrar tekrar izlenen filmlerden biri olan Titanik, 2012 senesinde çekilmiştir. filmin senaristliğini de yönetmenliğini de james cameron üstlenmiştir.

KONUSU

Leonardo Di Caprio'nun oynadığı filmler arasında en çok sevilenlerden biri olan titanik'in konusu, dünyanın en büyük deniz felaketlerinden biri olan "titanik faciası" üzerine kurulmuştur. titanic isimli dev transatlantik, insanların teknolojinin bütün ganimetlerinden faydalandığı ve doğaya gövde gösterisi yapmak için yaptığı bir gemidir. bu geminin yolcuları son derece elit ve zengin insanlardır. gemide, jack isimli genç bir ressam ve nişanlısı ile yolculuk yapan rose isimli genç bir kadın da yer almaktadır. iki genç yanışacak ve sınıf farkına bakmadan yakınlaşacaklardır.