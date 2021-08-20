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Haberler Galeri Güncel IMDb Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların En Yüksek IMDb Puanlı Filmleri
Giriş Tarihi: 20.08.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 08:40

Güncel IMDb Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların En Yüksek IMDb Puanlı Filmleri

Dünya üzerinde sinema severler güncel IMDB puanı sıralaması ile en iyi filmler listesine bakarak izlemek istediklerine yön veriyor. Aksiyon, korku, komedi, tarihi gibi birçok türde efsane filmler listesi bulunurken son yılların en iyi filmleri değişiklik gösterebiliyor. Kuşkusuz sinema tarihinin en iyi filmleri arasında Esaretin Bedeli, Kara Şövalye, Dövüş Kulübü yer alırken bu yapımlar aynı zamanda tüm zamanların en iyi filmleri arasında her zaman zirveyi oynar. İzlenilen kişiler tarafından beğeni gören film sinema sektöründe popüler filmlerinin arasında en önemli olanıdır. İşte, Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 ile Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

Gün içinde IMDB puanı sıralaması ile en iyi filmler listesi ile izlemek istediğimiz türdeki yapımlara karar vermek isteriz. Korku, dram, aksiyon ve belgesel türlerinde bulabileceğiniz filmlere karar vermeden önce imdb puanı en yüksek filmlere bakarız. IMDb son yılların en iyi filmleri ile ilgili olarak izleyicilere güzel fikirler veriyor. Yerli ve yabancı sinemasından eski ve yeni en iyi filmleri bulabileceğiz tüm zamanların en iyi filmlerinden oluşan Güncel 2021 IMDB Puanı sıralaması listesi sizlerle…

GÜNCEL IMDB PUANI SIRALAMASI İLE EN İYİ FİLMLER LİSTESİ 2021

Sinema tutkunları izlemek isteyecekleri filmlere karar vermeden önce güncel IMDB puanı sıralaması ile en iyi filmler listesi incelemesi yapıyor. Hem senaryo hem oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan tüm zamanların IMDB puanı en yüksek filmleri sırasıyla şöyle;

Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

American History X - Geçmişin Gölgesinde (1998) 8.5

Orijinal adı American History X olan, Türkçeye Geçmişin Gölgesinde olarak çevrilen film, Tony Kane yönetmenliğinde bir ABD yapımı olarak 1999 yılında beyazperde de izleyiciyle buluştu. Geçmişin Gölgesinde filminde öldürülen babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.

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Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

The Lion King - Aslan Kral (1994) 8.5

Orijinal adı The Lion King olan, Türkçeye Aslan Kral olarak çevrilen film, pop yıldızı Beyonce'un da rol aldığı unutulmaz bir eser. Simba, babası Mufasa'ya hayran bir yavru aslandır. Son derece mutlu bir şekilde hayatını sürdüren Simba'nın babası, ormanın kralıdır. Simba'nın sinsi amcası Scar'ın ise kral olmak için sinsi planları vardır. Amca Scar, Kral Mufasa'yı öldürür. Amcasının ihaneti ve babasının ölümüyle perişan olan Simba sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olan tahtı geri almak için döndüğünde amcasına yaptıklarının bedelini ödetmek niyetindedir.

Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

Harakiri (1962) 8.5

Başrollerinde Tatsuya Nakadai, Rentarona Mikuni'nin rol aldığı Harakiri'de Japonya'nın 1600′lü yıllardaki feodal döneminde klanlar arasında vuku bulan savaşlar yüzünden birçok insan sefalet çekmektedir. Her klanın samurayları mevcuttur ve dağılan klanların savaşmaktan başka bir şey bilmeyen efendisiz kalmış samurayları bu belirsizlik ortamında hayatlarını idame etmekten yoksundur.

Güncel IMDB Puanı Sıralaması İle En İyi Filmler Listesi 2021 - Tüm Zamanların IMDB Puanı En Yüksek Filmleri

The Usual Suspects - Olağan Şüpheliler (1995) 8.5

Filmde beş suçlunun nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve bir suç lordundan polislere bahseder. San Pedro'da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişiden biri yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve diğeri de Verbal Kint adında bir tetikçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak tüm olayları anlatır.

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