Tartışılacak pozisyonlar var. Bence Abdülkerim'in ikinci sarısı, sarı değil!.. İşte hakemler arasındaki bariz karar farklılıkları... Trabzonspor maçındaki dirsek, hem penaltı hem kırmızı kart olması gerekiyordu. Burada ise Abdülkerim'in kolu rakibine değiyor, o da fazla yükseldiği için.. İki pozisyon arasında büyük fark var, kararlarda da büyük fark var! O zaman da isyan geliyor. Hakemin verdiği penaltı kararı net doğru.