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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler! "Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi"
Giriş Tarihi: 06.09.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 06:57

Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler! "Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi"

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta Gaziantep FK'yı Gomis ve Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kırmızı kartın çıktığı, penaltının kaçtığı nefes kesen mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu verdiği ve vermediği kararlarla maça damgasını vurdu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, hem mücadeleyi hem de hakem kararlarını kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, hakem Yaşar Kemal Uğurlu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler! Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta Gaziantep FK'yı Gomis ve Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kırmızı kartın çıktığı, penaltının kaçtığı nefes kesen mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu verdiği ve vermediği kararlarla maça damgasını vurdu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, hem mücadeleyi hem de hakem kararlarını kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, hakem Yaşar Kemal Uğurlu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler! Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi

ERMAN TOROĞLU - 10 KİŞİ DAHA İYİ OYNADILAR

Enteresan bir maç izledik. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep, o bir fazlalığı iyi kullanamadı. Top yaptılar ama finalde kullandıkları toplar kötü oldu. Gomis sonradan oyuna girip Galatasaray'ı iki kez ipten aldı daha önce. Dün akşam da Seferovic sonradan oyuna girip Galatasaray'ı ipten alan isim oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler! Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi

Zaten Gomis penaltılarda geçen yıllarda da başarısızdı. Galatasaray henüz ahenkli değil ama Gaziantep takım olarak daha bir anlaşmalı oynuyor. Bazı şeyleri iyi çalışmışlar. Ancak hücumda 1-2 futbolcu inanılmaz bencil işler yapınca, neticeyi alamadılar.

Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler! Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi

Tartışılacak pozisyonlar var. Bence Abdülkerim'in ikinci sarısı, sarı değil!.. İşte hakemler arasındaki bariz karar farklılıkları... Trabzonspor maçındaki dirsek, hem penaltı hem kırmızı kart olması gerekiyordu. Burada ise Abdülkerim'in kolu rakibine değiyor, o da fazla yükseldiği için.. İki pozisyon arasında büyük fark var, kararlarda da büyük fark var! O zaman da isyan geliyor. Hakemin verdiği penaltı kararı net doğru.

Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya şok sözler! Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi

Bazı takımlar böyledir. Rakip bir kişi eksilince dengeleri bozulur ve kendi oyununu oynayamazlar. Aynen dün akşamki Gaziantep takımı gibi... 11'e 11 oynarken daha başarılıydılar. Rakip 10 kişi kalınca ise Gaziantep'in kimyası bozuldu. Yalnız şu da bir gerçek, dün Gaziantep sahadan mağlup ayrıldıysa; tamam Galatasaraylı oyuncuların mücadele hırsları var ama bazı futbolcularının futbol ukalalığı yapmaları da bunda büyük rol oynadı.

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