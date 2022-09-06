Giriş Tarihi: 06.09.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
06:57
Son dakika haberi: Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya şok sözler! "Torpili kimden! Ligin en tehlikelisi"
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yaklaşık 55 dakika 10 kişi oynadığı maçta Gaziantep FK'yı Gomis ve Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kırmızı kartın çıktığı, penaltının kaçtığı nefes kesen mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu verdiği ve vermediği kararlarla maça damgasını vurdu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, hem mücadeleyi hem de hakem kararlarını kaleme aldı. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, hakem Yaşar Kemal Uğurlu için çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...