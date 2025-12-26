Gizem Karaca’dan sıcacık aile pozu! Küçük Leyla Yaz büyüdü

"O BÜYÜSÜN BEN KÜÇÜLEYİM"

Emzirmek dışında bir aksiyonum yok. Ama şimdi takıldım bu kiloda o yüzden yavaştan başlamak istiyorum yürüyüşlerle. Hepsi dengeliymiş aslında, ben dinlendim iyileştim, bebeğin 40'ı çıktı ve ikimiz de artık daha kuvvetliyiz o yüzden o dünyayı keşfetsin ben de kalorilerimi. O büyüsün ben küçüleyim" dedi.

