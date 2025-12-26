Haberler
Gizem Karaca’dan sıcacık aile pozu! Küçük Leyla Yaz büyüdü
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:42
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi projelerle adından söz ettiren oyuncu Gizem Karaca, iş insanı eşi Kemal Ekmekçi ile sürdürdüğü mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ve kızı Leyla Yaz'ın yer aldığı aile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.