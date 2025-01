201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor. Onun izinden gidecek bir kadroyla ve hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, işçi kardeşlerimize olan inancımızla sözümüzü sizlere veriyoruz" dedi.