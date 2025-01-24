Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:26

201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da düzenlenen 201 bininci konutun teslim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla 'Asrın İnşası Seferberliğini' başlattık. Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü" dedi. Hak sahiplerine verilecek konutların tamamının yapımını başlattıklarını ifade eden Bakan Kurum, "İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacağız" diye konuştu.

201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

"201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi. Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının başında Bolu'daki yangında yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Kurum, "O gün o otelde hepimizin yüreği yandı, hepimizin içi yandı. Rabbim milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyorum" dedi.

201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

"ELAZIĞ VE MALATYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNE İMZA ATTIK"
24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bugün 5'inci yılı olduğunu anımsatan Bakan Kurum, "O günün ilk saatlerinde yine buradaydık. Hep birlikte, Elazığ ve Malatya tarihinin en büyük dönüşüm projesine imza attık. Elazığ ve Malatya'da inşa ettiğimiz ve asrın felaketinde dimdik ayakta duran on binlerce yeni yuvada hayat süren tüm kardeşlerimize bir evlatları olarak sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

"HER DİRİLİŞ HİKAYESİ ADANMIŞ BİR LİDERLE OLUYOR"
Bakan Kurum, bugün deprem bölgesi için umut dolu bir günün yaşandığını belirterek, "İnşasını tamamladığımız 201 bininci konutumuzu teslim etmenin gururu içerisindeyiz. Asrın felaketinde bir milletin görebileceği en büyük afetlerden birini yaşadık. Ama ilk günden bu yana, tek bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Ellerimizi milletimizle birleştirdik ve hiçbir ülkeye nasip olmayacak bir kararlılıkla 'Asrın İnşa Seferberliğini' başlattık.

201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

Bu büyük seferberlik tüm dünyada ses getirdi. Dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir yeniden diriliş hikayesine dönüştü. Her diriliş hikayesi adanmış bir liderle oluyor. Onun izinden gidecek bir kadroyla ve hayallerle başlıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana her hafta deprem bölgesindeyiz. Yaptığımız ziyaretlerin her birinde vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Mimarlarımızla, mühendislerimizle, işçi kardeşlerimize olan inancımızla sözümüzü sizlere veriyoruz" dedi.

201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü


"TESLİM EDİLECEK KONUTLARIN TAMAMININ İNŞA FAALİYETİ BAŞLADI"
Bakan Kurum, şu anda hak sahiplerine teslim edilecek konutların tamamının yapımını başlattıklarını açıkladı: İnşallah bu yıl bitmeden tüm yuvaları tamamlayacak, 453 bin hak sahibi kardeşimize teslim edeceğiz. İnanın bu öyle bir başarı ki bugün Türkiye, yaklaşık yarım milyon evin inşasını başlatabilecek gücü, hızla bitirebilecek azmi ve gururla teslim edebilecek kararlılığı gösterebilecek tek ülkedir. Çünkü bugün Türkiye bir Avrupa ülkesindeki konut sayısı kadar yuvayı aynı anda yapıyor, adeta yeni bir ülke inşa ediyor.

SON DAKİKA