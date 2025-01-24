201 bininci konut teslim edildi!  Bakan Kurum: Asrın inşa seferberliği yeniden diriliş hikayesine dönüştü

"ELAZIĞ VE MALATYA TARİHİNİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNE İMZA ATTIK"

24 Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bugün 5'inci yılı olduğunu anımsatan Bakan Kurum, "O günün ilk saatlerinde yine buradaydık. Hep birlikte, Elazığ ve Malatya tarihinin en büyük dönüşüm projesine imza attık. Elazığ ve Malatya'da inşa ettiğimiz ve asrın felaketinde dimdik ayakta duran on binlerce yeni yuvada hayat süren tüm kardeşlerimize bir evlatları olarak sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu.