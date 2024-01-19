A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti. Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.

A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler!