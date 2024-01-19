Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:55
A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara da yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.