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Haberler Galeri A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:55

A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara da yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

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A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması yürütülen rüşvet operasyonunda Büyükçekmece Belediyesi'nde iddialar ile ilgili aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek verdi.

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A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti. Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.

A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler!

A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

YUMRUKLANDI VE YÜZÜNE TEKME ATILDI

Bir şahıs A Haber muhabirini yumrukladı. Ardından yere düşen muhabir Vural'a yerde tekmelerle saldırıldı. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu. Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

A Haber muhabirine saldıran şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yapılan araştırmalarda 3 şüpheli şahsın tespit edildi.

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