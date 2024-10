Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ABB'nin Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada; "Şu an en önemli konu ulaşım konusu şu an ilçemizden merkeze Ankara merkeze günlük 20 bin vatandaşımız gel-git yapıyor ve bu toplu taşıma araçlarıyla oluyor. Kendi bireysel araçlarıyla da oluyor ama en fazla tabii toplu taşıma araçları kullanılıyor. Vatandaşlar tarafından özellikle okulların açılması ve yaklaşık 2 hafta sonra da 17 bin öğrencimizi misafir ettiğimiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ve tüm üniversitelerin açılacak olması ulaşım konusunu şu an tekrar ana gündem haline getirmiş bulunuyor. Bakın bir örnek vereyim. Melih Bey döneminde 12 olan günlük otobüs sayısı 10 ikiydi sefer sayısı işte Kırklareli buluyordu en son şu an aldığımız rakam 7. 7 tane otobüs şu an ilçemize hizmet veriyor.