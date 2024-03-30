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Haberler Galeri Antalya Demre seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Demre yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:00

Antalya Demre seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Demre yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Antalya Demre'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Demre yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Demre seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.

Antalya Demre seçim sonuçları | YSK Demre yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Demre yeni belediye başkanı belirlenecek. Seçmenler, ilçenin geleceğine etki edecek bu önemli kararı verirken sabah.com.tr'den Demre seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilecekler.

ANTALYA DEMRE SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Demre seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Demre seçim sonuçları | YSK Demre yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA DEMRE SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: İbrahim Oğuz

CHP: Fahri Duran

İYİ Parti: Süleyman Topcu

Yeniden Refah Partisi: Yasin Karahanlı

Antalya Demre Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Antalya Demre seçim sonuçları | YSK Demre yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Antalya Demre seçim sonuçları | YSK Demre yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA DEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Antalya Demre'de MHP İbrahim Oğuz, CHP Fahri Duran, İYİ Parti Süleyman Topcu ve Yeniden Refah Partisi Yasin Karahanlı ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Demre seçim sonuçları | YSK Demre yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA DEMRE MAHALLELERİ

Demre'de 17 mahalle vardır:

  1. Alakent
  2. Belören
  3. Beymelek
  4. Büyükkum
  5. Çağman
  6. Çevreli
  7. Davazlar
  8. Gökyazı
  9. Gürses
  10. Kaleüçağız
  11. Kapaklı
  12. Karabucak
  13. Kayaaltı
  14. Köşkerler
  15. Küçükkum
  16. Yavu
  17. Yaylakaya
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