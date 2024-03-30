Antalya Demre seçim sonuçları | 31 Mart 2024 Demre yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:00
Antalya Demre'de heyecan dorukta! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılanıyor. Milyonlarca kişinin katılacağı bu önemli seçimde Demre yeni belediye başkanını belirleyecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Demre seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlayacak. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'te oy oranları ve canlı takip ekranıyla ilgili detaylar sabah.com.tr'de olacak.