Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:39

Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oy sayımı başlayacak. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra Antalya Kepez seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr yerel seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK tarafından yayınlanan veriler ışığında Kepez seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde olacak. İşte YSK ile Kepez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 5 yıllık yeni dönemin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları vatandaşların oylarıyla belirleniyor. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde muhtarlar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de seçilecek. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 31 Mart yerel seçim sonuçları tüm detaylarıyla sabah.com.tr'de olacak. Antalya Kepez seçim sonuçları, canlı ve anlık oy oranları anbean haberimizden takip edilebilecek. Peki, Kepez seçimi kim kazandı? YSK ile Kepez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

ANTALYA KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Antalya Kepez seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KEPEZ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Rıza Sümer

CHP: Mesut Kocagöz

İYİ Parti: Aykut Yılmaz

DEM Parti: Selami Özyaşar

Yeniden Refah Partisi: İbrahim Ömer Reyhan

Kepez Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Antalya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akseki seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçla

Konyaaltı seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KEPEZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Rıza Sümer, CHP Mesut Kocagöz, İYİ Parti Aykut Yılmaz, DEM Parti Selami Özyaşar, Yeniden Refah İbrahim Ömer Reyhan, BBP Servet Uylaş, TİP Zilan İdil Kankotan, Zafer Partisi Burak Çağrı Yılmaz, ANAP Alihan Kansu, DSP Salih Göktrük ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KEPEZ MAHALLELERİ

Kepez'de 68 mahalle vardır:

Ahatlı

Aktoprak

Altıayak

Altınova Düden

Altınova Orta

Altınova Sinan

Atatürk

Avni Tolunay

Ayanoğlu

Aydoğmuş

Baraj

Barış

Başköy

Beşkonaklılar

Çamlıbel

Çamlıca

Çankaya

Demirel

Duacı

Duraliler

Düdenbaşı

Emek

Erenköy

Esentepe

Fabrikalar

Fatih

Fevzi Çakmak

Gazi

Gaziler

Göçerler

Göksu

Gülveren

Gündoğdu

Güneş

Habibler

Hüsnü Karakaş

Kanal

Karşıyaka

Kazım Karabekir

Kepez

Kızıllı

Kirişçiler

Kuzeyyaka

Kültür

Kütükçü

Mehmet Akif Ersoy

Menderes

Odabaşı

Özgürlük

Santral

Sütçüler

Şafak

Şelale

Teomanpaşa

Ulus

Ünsal

Varsak Esentepe

Varsak Karşıyaka

Varsak Menderes

Yavuz Selim

Yeni

Yeni Doğan

Yeni Emek

Yeşiltepe

Yeşilyurt

Yükseliş

Zafer

Zeytinlik

SON DAKİKA