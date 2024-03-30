Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:39
Antalya Kepez seçim sonuçları! YSK Kepez yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
60 milyonu aşkın seçmen, 31 Mart 2024 Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce aday yarışacak. Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından oy sayımı başlayacak. Seçim yasaklarının kalkmasından hemen sonra Antalya Kepez seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları anbean tüm detaylarıyla sabah.com.tr yerel seçim sonuçları sayfasında yer alacak. YSK tarafından yayınlanan veriler ışığında Kepez seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde olacak. İşte YSK ile Kepez yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!