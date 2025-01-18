Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

"BANA BÖYLE ELEŞTİRİ İLE GELMEYİN"

Bakan Tekin, katkı sağlayacak, çalışılmış her öneriyi tartışmaya hazır olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Mahallede herkes böyle söylüyor, kahvede böyle diyor diye eleştiri ile bana gelmesinler.

"SİZİN ÇAĞDAŞLIKTAN KASTINIZ NEDİR?"

Müfredatın uluslararası örnekler ve raporlar kıyaslanarak hazırlandığını söyleyen Bakan Tekin, "Çağdaşlık konusunda eleştiri yapan kişilere soruyorum; o zaman çağdaşlıktan kastınız nedir sizin? Ben size diyorum ki; OECD Avrupa ülkelerinde nasıl yapıldıysa ben de öyle yaptım." dedi.