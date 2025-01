Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

Dünya çok hızlı değişiyor, bu değişime en hızlı adapte olması gereken eğitimdir. Biz, bu değişim hızına ayak uydurmak için dünyayı yakından takip ediyor, buna göre revizyonlar yapıyoruz. Öğretmenlerimizi buna adapte etmeye gayret gösteriyoruz. Bu devam edecek, devam etmek zorunda. Kuşkusuz, duraksadığınız an o değişimi kaybetmiş olursunuz ve mesafe açılır. Bu değişime ayak uyduracak şekilde sürekli kendimizi yeniliyoruz. Çocuklarımız karne aldı, o heyecanı biz de beraber yaşadık. Müfredatı çok ciddi revizyona tabi tuttuk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla, 1., 5., ve 9.sınıflarda yeni eğitim programlarını hayata geçirdik. 1.5 yıldır bakanlık sürecim devam ediyor. Yaptığımız her değişiklikte öğretmen arkadaşlarımız ile hareket ediyoruz. 1 milyon öğretmenimizin her birine soramıyoruz belki ama öğretmenlerimizden gelen her bildirimi dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu tür değişikliklere öğretmenlerimizden gelen talepleri dikkate alarak devam edeceğiz.