Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:57
Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Ailelere sosyal medya konusunda uyarıda bulunan Bakan Tekin, öğrencilere ara tatil için de tavsiye verdi. Bakan Tekin, "Bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde olmayan bir hastalık var şimdi, sosyal medya. Okullarda sürekli araştırma yapıyoruz. Çocuklarımızın en çok rahatsız oldukları şey; 'Arkadaşlarım beni takip etmedi, takipten çıkardı, sosyal medya grubuna almadı' Çocuklarımız yüzde 80 buradan şiddet gördüklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.