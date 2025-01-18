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Haberler Galeri Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:57

Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80'i bundan şikayetçi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Ailelere sosyal medya konusunda uyarıda bulunan Bakan Tekin, öğrencilere ara tatil için de tavsiye verdi. Bakan Tekin, "Bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde olmayan bir hastalık var şimdi, sosyal medya. Okullarda sürekli araştırma yapıyoruz. Çocuklarımızın en çok rahatsız oldukları şey; 'Arkadaşlarım beni takip etmedi, takipten çıkardı, sosyal medya grubuna almadı' Çocuklarımız yüzde 80 buradan şiddet gördüklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

AYŞENUR İDRİS
Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sabah YouTube kanalına konuk oldu. Bakan Tekin, muhalefetin müfredat eleştirisi, özel okullardaki fiyat artışları, eğitimdeki laiklik ve çağdaşlık tartışmaları ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki okullar ile ilgili net talimatını aktardı, son durumu anlattı.

"DEĞİŞİMİ KAÇIRAMAYIZ, REVİZYONLAR DEVAM EDECEK"

Bakan Tekin, ilk olarak karne alan öğrencileri tebrik etti, öğretmenlere 'iyi tatil' dileklerini iletti.

Tekin, yarıyıla ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

Dünya çok hızlı değişiyor, bu değişime en hızlı adapte olması gereken eğitimdir. Biz, bu değişim hızına ayak uydurmak için dünyayı yakından takip ediyor, buna göre revizyonlar yapıyoruz. Öğretmenlerimizi buna adapte etmeye gayret gösteriyoruz. Bu devam edecek, devam etmek zorunda. Kuşkusuz, duraksadığınız an o değişimi kaybetmiş olursunuz ve mesafe açılır. Bu değişime ayak uyduracak şekilde sürekli kendimizi yeniliyoruz. Çocuklarımız karne aldı, o heyecanı biz de beraber yaşadık. Müfredatı çok ciddi revizyona tabi tuttuk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla, 1., 5., ve 9.sınıflarda yeni eğitim programlarını hayata geçirdik. 1.5 yıldır bakanlık sürecim devam ediyor. Yaptığımız her değişiklikte öğretmen arkadaşlarımız ile hareket ediyoruz. 1 milyon öğretmenimizin her birine soramıyoruz belki ama öğretmenlerimizden gelen her bildirimi dikkate alarak hareket ediyoruz. Bu tür değişikliklere öğretmenlerimizden gelen talepleri dikkate alarak devam edeceğiz.

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Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

BAKAN TEKİN: BÖYLE ELEŞTİRİ OLMAZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredattaki sadeleştirme ve güncelleme ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

Müfredat ile ilgili eleştirisi var değil mi? Çağdaşlık, laiklik benzeri konularda… Diyorum ki müfredatı size ben sunuyorum, buradan bana sizin söylediğiniz anlamda bilimsellikle, evrensel anlamda temel hukuk devleti ile, temel hak ve hürriyetler ile çelişen, çeliştiğini düşündüğünüz yerleri bana gösterin. Biz de tartışalım. 'Ya ben şimdi bulamam ama herkes öyle söylüyor…' Şimdi herkes öyle söylüyor diye bir eleştiri olmaz.

Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

"BANA BÖYLE ELEŞTİRİ İLE GELMEYİN"

Bakan Tekin, katkı sağlayacak, çalışılmış her öneriyi tartışmaya hazır olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Mahallede herkes böyle söylüyor, kahvede böyle diyor diye eleştiri ile bana gelmesinler.

"SİZİN ÇAĞDAŞLIKTAN KASTINIZ NEDİR?"

Müfredatın uluslararası örnekler ve raporlar kıyaslanarak hazırlandığını söyleyen Bakan Tekin, "Çağdaşlık konusunda eleştiri yapan kişilere soruyorum; o zaman çağdaşlıktan kastınız nedir sizin? Ben size diyorum ki; OECD Avrupa ülkelerinde nasıl yapıldıysa ben de öyle yaptım." dedi.

Bakan Tekin okullardaki araştırmayı açıkladı: Öğrencilerin yüzde 80’i bundan şikayetçi

"KUSURA BAKMASINLAR, BEN BUNU KABUL EDEMEM"

Bakan Tekin, müfredat çalışmaları sırasında öğretmenlere, eğitimcilere danışıldığını, en katılımcı süreçlerden birinin gerçekleştirildiğini belirtti, "Müfredat konusunda askıya çıktık. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda, 70 bine yakın görüş geldi. Bunların içerisinden eksiklikler varsa aldık, düzelttik. Yüzbinlerce kişinin katıldığı saha araştırmaları yaptık. Binin üzerinde kişi program geliştirme sürecinde çalıştı. Tek başına derslerin oluşturulma sürecinde binlerce öğretmen arkadaşımız görev aldı. Katılımcılık denilince, belki de herhangi bir konuda Türkiye'de en yüksek kişinin katılımcı olduğu bir program yaptık. Şunu söylüyorlar. Ben şundan rahatsızım, 'Benim fikrimi almadınız, beni davet etmediniz, beni çağırmadınız, o yüzden siz katılımcı değilsiniz.' Bu totaliter bakış açısını kabul edemem. Ben programa başlama sırasında ne yaptım, genel bir çağrı yaptım. Müfredatı şu çerçevede değiştireceğiz, önerisi olan, süreçte çalışmak isteyen kim varsa gelsin beraber çalışalım. Gelmediniz, çünkü 'Ben sıradan bir insan değilim. Ben ayrıcalıklıyım, beni ayrıca davet etmen gerekiyor.' diyen varsa, o da kusura bakmasın. Ben yoluma, siz yolunuza derim." ifadelerini kullandı.

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